«Надо самолеты РФ сбивать»: Британский политик пообещал действовать резко, если станет премьером страны
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что в случае своего избрания премьер-министром будет отдавать приказы сбивать российские самолеты. Но только если они нарушат воздушное пространство НАТО, пояснил Фараж в интервью агентству Bloomberg.
Политик выразил свое мнение фразой: «Надо их (самолеты РФ) сбивать».
При этом он признал, что «бесконечное» расширение НАТО и Евросоюза на восток стало одной из главных причин украинского конфликта.
Фараж также поделился мыслями по вопросу замороженных российских активов. Он считает, что передавать их Киеву следует только в случае, если эти средства были получены незаконным путем.
Более того, лидер Reform UK призвал британцев проявлять максимальную осторожность, рассуждая о возможном размещении войск Великобритании на Украине. Он допустил отправку солдат для помощи Киеву исключительно в составе миротворческих сил ООН после установления перемирия.
Читайте также: