«Надо самолеты РФ сбивать»: Британский политик пообещал действовать резко, если станет премьером страны

17 октября 2025, 06:52

Глава Reform UK Фараж: Если я стану премьером Британии, будем сбивать самолеты РФ

Фото: iStock/nevenmn

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что в случае своего избрания премьер-министром будет отдавать приказы сбивать российские самолеты. Но только если они нарушат воздушное пространство НАТО, пояснил Фараж в интервью агентству Bloomberg.