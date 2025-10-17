Достижения.рф

ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростовской области

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в пяти муниципалитетах Ростовской области
Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников над территорией Новошахтинска и четырех районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



В его публикации отмечается, что ПВО уничтожила вражеские дроны в воздушном пространстве над Миллеровским, Белокалитвинским, Красносулинским и Родионово-Несветайским районами.

Точное количество сбитых БПЛА не указывается.

При этом в хуторе Киселево Красносулинского района обломки одного из беспилотников повредили ограждение и дом на частном подворье. Специалисты в настоящее время продолжают уточнять данные о последствиях атаки и масштабах причиненного ущерба.

Никто из местных жителей в результате налета ВСУ не пострадал.

Мария Моисеева

