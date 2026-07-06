Минобороны России заявило об ударе по предприятию «Киев-79» в Киеве

06 июля 2026, 09:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Министерство обороны России сообщило о поражении киевского предприятия «Киев-79», где, по оценке ведомства, выпускали бронеавтомобили, элементы бронезащиты, боеприпасы для ракет разных типов и БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.