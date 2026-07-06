Минобороны России заявило об ударе по предприятию «Киев-79» в Киеве
Министерство обороны России сообщило о поражении киевского предприятия «Киев-79», где, по оценке ведомства, выпускали бронеавтомобили, элементы бронезащиты, боеприпасы для ракет разных типов и БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.
По информации министерства, в ночь на 6 июля российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. В сводку вошли и объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В Минобороны РФ уточнили, что речь идет о промышленной площадке «Киев-79», связанной с ООО «УКР АРМО ТЕХ». Ведомство назвало это предприятие одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и бронезащиты для техники ВСУ. Там же, как утверждает министерство, собирали боевые части для ракет и беспилотников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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