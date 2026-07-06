Боец РФ в одиночку ликвидировал группу солдат ВСУ в Васильевке
Боец из группировки войск «Центр» в одиночку ликвидировал целую группу украинских военных в населённом пункте Васильевка. Об этом рассказал в интервью ТАСС командир штурмового взвода 30-й отдельной мотострелковой бригады Евгений Непомнящий.
Он пояснил, что военнослужащий самостоятельно обнаружил позиции противника. Будучи один, он вступил в боестолкновение и успешно уничтожил троих солдат ВСУ.
Ранее «Радио 1» передавало, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Василевка в Донецкой Народной Республике. Также силы РФ взяли под контроль четыре села на Харьковском направлении — подробности читайте здесь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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