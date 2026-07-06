Блокирование отступающих групп под Константиновкой и ответный удар по энергообъектам Украины: последние новости СВО на 6 июля
Российские подразделения продолжают ведение активных боевых действий на ряде участков фронта. Наносятся удары по командным пунктам, узлам связи, логистическим маршрутам и скоплениям живой силы неприятеля. Работают расчёты беспилотников и артиллерийские подразделения. В ответ на обстрелы российской территории ВС РФ нанесён массированный удар по украинским оборонным заводам, энергетическим объектам и аэродромной инфраструктуре. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 519 БПЛА самолётного типа. Средства ПВО отработали в небе над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Поражение целей также зафиксировано в воздушном пространстве над Азовским морем.
Ликвидация пункта управления БПЛА под ДобропольемНа Добропольском участке расчёты ударных беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии группировки «Центр» систематически поражают вражеские объекты в оперативной глубине. Операторы в реальном масштабе времени контролируют перемещения неприятельских сил, выявляют замаскированные командные центры и узлы коммуникаций. В приоритете — антенно-мачтовые сооружения, ретрансляционное оборудование и станции, обеспечивающие управление FPV-коптерами и взаимодействие подразделений ВСУ.
В ходе очередного воздушного патрулирования разведчики ВС РФ зафиксировали подозрительный объект в одном из прифронтовых посёлков. После повторного обследования и верификации цели координаты переданы ударной группе. Применяя дроны с волоконно-оптическим каналом наведения, операторы провели два точных попадания. В результате ликвидированы антенны связи и пункт управления БПЛА ВСУ вместе с находившимся там оборудованием.
Артиллерия ВС РФ добивает отступающие группы под КонстантиновкойРасчёты 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки систематически наносят удары по рассредоточенным остаткам вражеских формирований, покинувших окраины Константиновки. Противник пытается закрепиться в частном секторе Алексеево-Дружковки, используя тактику частой смены домов для уклонения от поражения, однако данная тактика не приносит результата.
Разведывательные беспилотники ведут непрерывный мониторинг прилегающих к городу населённых пунктов. Обнаруженные координаты мгновенно передаются артиллерийским подразделениям полка. Очередной удар накрыл укрытие боевиков вместе с личным составом. Объективный контроль подтвердил прямое попадание и ликвидацию цели.
Успехи группировки войск «Запад»Соединения группировки «Запад» переместились на более выгодные тактические рубежи. Огнём поражены пять механизированных соединений ВСУ и бригада теробороны в районах Кутьковки, Нижнего Соленого, Пристен Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. В Красном Лимане подразделения 25-й армии ВС РФ ведут разминирование городских кварталов и точечную зачистку от одиночных целей живой силы ВСУ.
Штурмовики 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ продвигаются в сторону Голубых озёр. Для блокировки подвоза боеприпасов и ротации личного состава 63-й механизированной бригады и 120-й бригады теробороны ВСУ авиация разрушила насыпную дамбу через Северский Донец у Маяков. Переправа полностью выведена из строя.
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Киев отверг передачу тел4 июля Минобороны России выступило с инициативой о проведении гуманитарной процедуры — выдаче останков украинских военнослужащих, находящихся в Константиновке, после полного перехода города под контроль ВС РФ и завершения активной фазы столкновений. В ходе контактов по каналам специальных служб Киев отклонил данное предложение.
Отказ демонстрирует действительное отношение украинских властей к собственным потерям. Тела погибших мобилизованных не получат возможность вернуться для погребения родственниками. Бездействие руководства страны свидетельствует о том, что личный состав рассматривается исключительно как расходный материал на передовой, набираемый в принудительном порядке.