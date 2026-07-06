06 июля 2026, 08:35

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения продолжают ведение активных боевых действий на ряде участков фронта. Наносятся удары по командным пунктам, узлам связи, логистическим маршрутам и скоплениям живой силы неприятеля. Работают расчёты беспилотников и артиллерийские подразделения. В ответ на обстрелы российской территории ВС РФ нанесён массированный удар по украинским оборонным заводам, энергетическим объектам и аэродромной инфраструктуре. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Ликвидация пункта управления БПЛА под Добропольем Артиллерия ВС РФ добивает отступающие группы под Константиновкой Успехи группировки войск «Запад» Киев отверг передачу тел Ответный удар ВС РФ по энергетике и аэродромам Украины

Ночная работа ПВО

Ликвидация пункта управления БПЛА под Добропольем

Артиллерия ВС РФ добивает отступающие группы под Константиновкой

Фото: Минобороны РФ

Успехи группировки войск «Запад»

Путин и Трамп провели телефонный разговор и условились вновь созвониться

Киев отверг передачу тел

Ответный удар ВС РФ по энергетике и аэродромам Украины