Минобороны России заявило об уничтожении укреплений ВСУ в Запорожской области

31 января 2026, 08:35

В Запорожской области расчёт САУ «Мста-С» уничтожил сеть укреплений ВСУ

Фото: Istock/blinow61

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» группировки «Восток» поразила укреплённые позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России