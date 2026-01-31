Минобороны России заявило об уничтожении укреплений ВСУ в Запорожской области
Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» группировки «Восток» поразила укреплённые позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России
В ведомстве уточнили, что расчёт САУ уничтожил сеть сооружений и живую силу противника в этом районе. Операторы разведывательных беспилотников группировки сначала выявили разветвлённые позиции в лесополосе.
Украинские военные использовали эти сооружения, перемещая личный состав между укрытиями. После разведки операторы дронов провели лазерное целеуказание и передали координаты расчёту «Мста-С».
Артиллеристы выдвинулись на позицию и нанесли удар управляемыми снарядами «Краснополь». В результате удара российские военные ликвидировали опорные пункты и огневые точки. Эти действия, как заявили в Минобороны, сорвали попытку ВСУ закрепиться на участке.
