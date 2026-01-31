В российском городе эвакуируют несколько улиц из-за обезвреживания боевой ракеты
В Орле эвакуируют несколько улиц для работ по обезвреживанию элемента ракеты
В Орле 31 января начинаются работы по обезвреживанию элементов ракеты. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём аккаунте во «ВКонтакте».
Специалисты приступят к работам с 8:30 утра по московскому времени. В связи с этим власти эвакуируют несколько улиц и перекроют там движение.
«Специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удалённую от населённых пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — уточнил Клычков.Силовые ведомства уже завершили всю подготовку. Эвакуация затронет жителей в радиусе 500 метров от места, где 26 января упал боезаряд. Он находился на территории одного садоводческого товарищества.
Ранее стало известно, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 26 украинских БПЛА над территорией России.