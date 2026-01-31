В российском городе эвакуируют несколько улиц из-за обезвреживания боевой ракеты

31 января 2026, 08:08

В Орле эвакуируют несколько улиц для работ по обезвреживанию элемента ракеты

Фото: Istock/Diy13

В Орле 31 января начинаются работы по обезвреживанию элементов ракеты. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём аккаунте во «ВКонтакте».





Специалисты приступят к работам с 8:30 утра по московскому времени. В связи с этим власти эвакуируют несколько улиц и перекроют там движение.

«Специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удалённую от населённых пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — уточнил Клычков.