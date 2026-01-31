Силы ПВО за минувшую ночь сбили 26 украинских БПЛА над территорией России
В ночь на 31 января российские силы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
Военное ведомство уточнило, что беспилотники относились к самолётному типу. Согласно сведениям Минобороны РФ, воздушная ситуация развивалась следующим образом: над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили 17 дронов, над Смоленской областью — семь, а над Белгородской областью и Крымом — по одному аппарату.
Ранее стало известно, что во время атаки беспилотников на село Новый Ропск в Брянской области получила ранения мирная жительница. Помимо этого, губернатор региона сообщил, что в результате налёта беспилотных летательных аппаратов пострадали два частных автомобиля.
Читайте также: