Минобороны: российские бойцы спецоперации сражались на ножах с солдатами ВСУ

30 июня 2025, 14:06

Фото: iStock/ Valentyna Yeltsova

Бойцы СВО сражались с украинскими солдатами за населенный пункт Петровское на ножах. Об этом сообщил военнослужащий ВС РФ Наиль Вялшин, его комментарий появился в официальном Телеграм-канале Минобороны.





Говоря о том, как велись бои за село, российский военный уточнил, что бойцам нередко приходилось заходить со стороны лесополос, и по два человека перебежками продвигались по открытой местности, пока мотоциклисты принимали весь удар дронов ВСУ на себя.



Со слов Вялшина, украинские военные 11 раз предпринимали попытки проводить ротацию сил и контратаковать, но бойцы ВС РФ подбивали вновь прибывающую технику — FPV-дроны, пикапы с десантом.





«Мы держались до последнего, до последней пули в кармане, отбивали их ротации. Да, доходило до ближнего боя, вплоть до ножевого, потому что противник очень пытался, хотел забрать обратно все себе. Но если мы заскакиваем, то не назад же бежать, а идти до конца», — обратил внимание российский военный.