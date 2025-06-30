На Украине выдвинули кандидата на пост нового министра обороны
На Украине выдвинули кандидатуру на пост министра обороны вместо действующего главы военного ведомства Рустема Умерова. Им может стать его первый заместитель Сергей Боев, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном блоге.
Парламентарий подчеркнула, что власти рассматривают Боева, а не главкома ВСУ, начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова.
Также Безуглая добавила, что если в стране не сменят высшее военное руководство, она может перейти в оппозицию.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* объявил, что 7 июля на Украине заменят премьер-министра и правительство. Сейчас представителям правящей партии «Слуга народа» рассылают сообщения о внеочередной сессии Рады, которая состоится с 7 по 8 июля.
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