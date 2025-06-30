На Украине выдвинули кандидата на пост нового министра обороны

30 июня 2025, 13:52

Нардеп Безуглая: заместителя Умерова могут назначить министром обороны Украины

Фото: iStock/Multipedia

На Украине выдвинули кандидатуру на пост министра обороны вместо действующего главы военного ведомства Рустема Умерова. Им может стать его первый заместитель Сергей Боев, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном блоге.