На Украине выдвинули кандидата на пост нового министра обороны

Нардеп Безуглая: заместителя Умерова могут назначить министром обороны Украины
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На Украине выдвинули кандидатуру на пост министра обороны вместо действующего главы военного ведомства Рустема Умерова. Им может стать его первый заместитель Сергей Боев, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном блоге.



Парламентарий подчеркнула, что власти рассматривают Боева, а не главкома ВСУ, начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова.

Также Безуглая добавила, что если в стране не сменят высшее военное руководство, она может перейти в оппозицию.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* объявил, что 7 июля на Украине заменят премьер-министра и правительство. Сейчас представителям правящей партии «Слуга народа» рассылают сообщения о внеочередной сессии Рады, которая состоится с 7 по 8 июля.

Анастасия Чинкова

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