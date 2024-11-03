Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 дронов

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. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 19 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 16 БПЛА ликвидировали над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Волгоградской областями. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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