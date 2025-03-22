Минобороны: Российские силы ПВО уничтожили МиГ-29 и 142 беспилотника ВСУ

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Средствами противовоздушной обороны был сбит украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, уничтожены либо подавлены с помощью систем радиоэлектронной борьбы 142 беспилотных летательных аппарата противника.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Кроме того, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и столько же реактивных снарядов американских систем залпового огня HIMARS, добавили в оборонном ведомстве.
Комбинированными ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами, корабельной и береговой артиллерией, ракетными войсками РФ нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах на разных участках вооружённого противостояния, также сообщили в Минобороны.
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Комбинированными ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами, корабельной и береговой артиллерией, ракетными войсками РФ нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах на разных участках вооружённого противостояния, также сообщили в Минобороны.
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Александр Бойцов