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За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 400 танков, сообщает Минобороны РФ.
Как ранее информировало ведомство, армия России за прошедшую неделю нанесла по объектам противника 13 групповых ударов. В результате была поражена инфраструктура военных аэродромов на Украине, под удар попали цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БПЛА, склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков ВСУ.
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Анастасия Чубина