«Дрожала вся Одесса»: военэксперт назвал причину мощного удара по городу

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Мощный удар, нанесенный, предположительно, ВС РФ по военным объектам ВСУ в Одессе, стал ответом на атаку БПЛА на Энгельс. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
«Думаю, это в том числе ответка за налет БПЛА на аэродром в Энгельсе. Плюс плановые действия ВС РФ. Одесса представляет для Киева интерес в плане логистики поставок оружия. Один из двух основных. Один — авиационный — в Польше, а тут через Дунай, через Румынию. Выносить нужно портовую инфраструктуру ВСУ, так как она не относится к энергетике», — рассказал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, из города ему передали, что дрожала вся Одесса, а такого удара не было с начала СВО.
Военный эксперт добавил, что после удара по Одессе ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Харькове и еще некоторым местам.
Так, Дандыкин считает, что Россия ответила Украине за атаку на Энгельс более мощным ударом, так как имеет ракеты, которые ВСУ не могут сбить.
Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек.
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Элина Позднякова