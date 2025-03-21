Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Дрожала вся Одесса»: военэксперт назвал причину мощного удара по городу

«Дрожала вся Одесса»: военэксперт назвал причину мощного удара по городу

Военэксперт Дандыкин: удар по Одессе стал ответом ВС РФ за атаку на Энгельс
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный удар, нанесенный, предположительно, ВС РФ по военным объектам ВСУ в Одессе, стал ответом на атаку БПЛА на Энгельс. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
«Думаю, это в том числе ответка за налет БПЛА на аэродром в Энгельсе. Плюс плановые действия ВС РФ. Одесса представляет для Киева интерес в плане логистики поставок оружия. Один из двух основных. Один — авиационный — в Польше, а тут через Дунай, через Румынию. Выносить нужно портовую инфраструктуру ВСУ, так как она не относится к энергетике», — рассказал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, из города ему передали, что дрожала вся Одесса, а такого удара не было с начала СВО.

Военный эксперт добавил, что после удара по Одессе ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Харькове и еще некоторым местам.

Так, Дандыкин считает, что Россия ответила Украине за атаку на Энгельс более мощным ударом, так как имеет ракеты, которые ВСУ не могут сбить.

Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек.

Читайте также:

Жители Энгельса рассказали, что украинские беспилотники были начинены стальными шариками

Житель Энгельса рассказал о горящих брызгах от БПЛА во время атаки ВСУ на город

Mash: В городах Саратов и Энгельс звучит сигнал тревоги из-за атаки БПЛА ВСУ
#аэродром
#россия
#эксперт
#бпла
#город
#жители
#человек
#одесса
#сво
#всу
#вс рф
#ракеты
#дроны
Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в госпитале с участниками СВО
21 марта 2025, 14:45

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретились с участниками спецоперации в военном клиническом госпитале Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Вместе с Фаевской в госпиталь приехал военный прокурор Военной прокуратуры Подольского гарнизона, полковник юстиции Виктор Билык.
«Провели встречу с бойцами в военном госпитале Подольска, где также проходят лечение и медицинскую реабилитацию жители Московской области. На встрече присутствовали 20 бойцов из разных муниципалитетов Подмосковья. Мы хотели поддержать наших ребят, поэтому привезли им небольшие сувениры и узнали, что их беспокоит. Рассказали о реабилитации и выплатах, доступных в регионе, о том, как их можно получить. Постарались ответить на все вопросы. Также приняли письменные обращения, которые требуют дополнительного рассмотрения», – рассказала Фаевская.
«Я из Серпухова. В данный момент нахожусь на лечении с 19 февраля. Здесь мне оказывают всю возможную помощь для скорейшего выздоровления, хорошо кормят. Я занимаюсь лечебной физкультурой, у меня хорошие соседи по палате. Здесь действительно есть возможность отдохнуть и немножко забыться от боевых будней», – поделился один из бойцов после встречи.
Билык в ходе встречи рассказал, как и по каким вопросам можно обратиться в военную прокуратуру. Также бойцы узнали о деятельности филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области.

Читайте также:

Для учащихся Подмосковья проведут лекции по осознанному потреблению

Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жителю Сергиево-Посадского округа

Омбудсмен Подмосковья Фаевская наградила помощников на общественных началах
#подмосковье
#московская область
#ирина фаевская
#всу
#спецоперация
#военные
#госпиталь
#социальная поддержка
#уполномоченный
#правозащита
#омбудсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов по украинским объектам
21 марта 2025, 14:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России за прошедшую неделю нанесла по объектам Украины 13 групповых ударов. Об этом Минобороны РФ заявило 21 марта.
«С 15 по 21 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате российских ударов поражена инфраструктура военных аэродромов противника, а также цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БПЛА. Под атаку ВС РФ также попали склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков ВСУ.

Читайте также:

Демобилизованные участники СВО смогут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение

Выплаты военнослужащим ВС РФ в 2025 году: какие гарантии предоставляет государство бойцам СВО

Бои в Белгородской области, наступление ВС РФ под Курском и успехи в Купянске: последние новости СВО
#минобороны рф
#бпла
#инфраструктура
#государство
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК завершил расследование дела офицера ВСУ, приказавшего атаковать пляж в Севастополе
СК завершил следствие по делу обстрелявшего пляж в Севастополе офицера ВСУ
21 марта 2025, 14:05

Фото: istockphoto/bpawesome

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши*. Именно он отдал приказ нанести удар по школе-интернату в Судже, а ещё раньше — атаковать ракетами пляж в Севастополе.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по итогам оперативного совещания в Курске, которое проводил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Военному заочно предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Принято решение об аресте Карпуши*, пока тоже заочно. Он объявлен в международный розыск», — указано в сообщении.

Как установили следователи, 23 июня 2024 года украинский офицер отдал подчиненным военнослужащим приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе. В результате попадания ракеты и разрывов кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей. Ещё 129 человек получили ранения.

Читайте также:

ВСУ ударили ракетами по школе-интернату в Судже, а после обвинили в этом ВС РФ

СК РФ возбудил дело против полковника ВФУ, приказавшего ударить по интернату в Судже

В ООН высказались об ударах ВСУ по Севастополю


* Признан террористом и экстремистом в РФ
#следователи
#розыск
#ук
#обвинение
#ракеты
#рф
#бастрыкин
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов
Минобороны: Два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью
21 марта 2025, 13:33

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар с помощью дронов по территории Белгородской области, сообщает Минобороны России в телеграм-канале
По данным ведомства, над областью средствами ПВО были сбиты два беспилотника — в промежутке с 10:00 до 11:00 по московскому времени.

Ранее, как информировало Минобороны РФ, прошедшей ночью над российскими регионами сбили 43 украинских беспилотника, 34 из них — над Волгоградской областью.

Читайте также:

Демобилизованные участники СВО смогут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение

Выплаты военнослужащим ВС РФ в 2025 году: какие гарантии предоставляет государство бойцам СВО

ВСУ оставили значительную часть техники при отступлении в Курской области
#минобороны рф
#сво
#вс рф
#пво
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Tencent: Российские Воздушно-космические силы блестяще проявили себя на Украине
21 марта 2025, 13:32

Фото: istockphoto/Alex-S

Российская авиация и все Воздушно-космические силы блестяще проявили себя во время украинского конфликта. Они обеспечили России полное превосходство в небе.
Об этом написал обозреватель китайской информационной площадки Tencent. Он отметил, что российские воздушные силы могут гордиться инновациями у усовершенствованиями, которые дают им такое превосходство. Самолёты же ВКС России оснащены ракетами, способными преодолевать огромные расстояния и точно поражать заданные цели.

«Атакованные солдаты украинской армии часто даже не знали, откуда им прилетело», — подчеркнул аналитик.

Выдающиеся достижения российских Воздушно-космических сил справедливо отмечены в конфликте на Украине, заключает, не скрывая восхищения, автор публикации.

Читайте также:

«Не только Patriot»: Российские истребители сразились в небе Украины с F16

В сети появилось видео с российским истребителем Су-57 вблизи

Военэксперт назвал главные преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
#самолёты
#вкс
#солдаты
#площадки
#конфликт
#китай
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате