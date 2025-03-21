«Дрожала вся Одесса»: военэксперт назвал причину мощного удара по городу

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши*. Именно он отдал приказ нанести удар по школе-интернату в Судже, а ещё раньше — атаковать ракетами пляж в Севастополе.