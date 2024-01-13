На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте

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Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ситуация на фронте для украинских войск тяжелая. Об этом Тука сообщил в интервью телеканала «Прямой».
По мнению Туки, на данный момент российские беспилотные летательные аппараты имеют десятикратное численное преимущество над беспилотниками ВСУ. Эксперт также сомневается в том, что Запад будет продолжать оказывать помощь Киеву.
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