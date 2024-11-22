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Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали военнослужащие войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, на этом участке российскими войсками были освобождены населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка и Ильинское. Также части ВС РФ отразили 68 контратак противника.
За последнюю неделю потери ВСУ на этом направлении составили свыше 2 860 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» американского производства, 17 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра (БТР) М113 производства США, шесть украинских бронемашин «Казак», американскую MaxxPro и Kipi производства Турции, 19 автомашин и 36 орудий полевой артиллерии.
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Александр Бойцов