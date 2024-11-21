Взвод ВСУ подорвался на собственных минах в Курской области

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В Курской области взвод солдат Вооружённых сил Украины подорвался на своих собственных минах. На минное поле их загнали российские миномётчики.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Сначала противник заминировал местность перед своими позициями, чтобы закрепиться на них. Затем подразделение получило приказ помочь окружённой украинской группировки выбраться из Ольговского котла.
Украинцы обошли свои мины, но разомкнуть кольцо окружения не удалось. В этот момент взвод ВСУ попал под удар российской миномётной батареи, из-за чего украинцам пришлось отступать через собственное минное поле. В результате противник потерял до 20 человек убитыми, а также две боевые бронированные машины.
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Александр Бойцов