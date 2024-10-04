Пушилин рассказал, почему Угледар был так важен для Киева

Фото: Минобороны РФ
Освобождённый город Угледар, расположенный в ДНР, имел для украинских войск стратегическое значение благодаря своему географическому положению.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, украинские военные использовали территорию для организации наблюдательных точек и ретрансляторов, что позволяло следить за российскими подразделениями на значительных расстояниях.
Пушилин отметил, что освобождение Угледара стало возможным благодаря героическим действиям российских военных, что также имеет стратегическое значение для армии РФ.
Читайте также:
Российские войска захватили уникальные фортификации ВСУ, готовившиеся 10 лет
«Полностью стерта»: ВСУ раскрыли страшную потерю в Угледаре
Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт за провал мобилизации
«Город Угледар находится на господствующей высоте, что делало его важным опорным пунктом для противника. ВСУ старались удержать населённый пункт из-за его стратегической важности — расположения многоэтажных застроек и близости к шахтам с высотными сооружениями», — пояснил Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные использовали территорию для организации наблюдательных точек и ретрансляторов, что позволяло следить за российскими подразделениями на значительных расстояниях.
Пушилин отметил, что освобождение Угледара стало возможным благодаря героическим действиям российских военных, что также имеет стратегическое значение для армии РФ.
Читайте также:
Российские войска захватили уникальные фортификации ВСУ, готовившиеся 10 лет
«Полностью стерта»: ВСУ раскрыли страшную потерю в Угледаре
Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт за провал мобилизации
Елена Перлова