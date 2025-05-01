Минобороны: Российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в 162 районах

Фото: istockphoto/vadimrysev
Российские войска поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов и места дислокации безэкипажных катеров ВСУ. Удары были нанесены по целям в 162 районах.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. По информации ведомства, в атаках на военные объекты противника были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нескольких группировок Вооружённых сил Российской Федерации.
В Минобороны также уточнили, что российские военные нанесли удары по цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и горючего, местам дислокации безэкипажных катеров, а также по пунктам сосредоточения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Читайте также:
Российские операторы дронов ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»
Эксперт Дандыкин: Взятие под контроль всей ДНР — важная цель для ВС России
Освобождение Нового, контроль над селом Шевченко и обстановка в Сумской области: последние новости СВО на 1 мая
В Минобороны также уточнили, что российские военные нанесли удары по цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и горючего, местам дислокации безэкипажных катеров, а также по пунктам сосредоточения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Читайте также:
Российские операторы дронов ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»
Эксперт Дандыкин: Взятие под контроль всей ДНР — важная цель для ВС России
Освобождение Нового, контроль над селом Шевченко и обстановка в Сумской области: последние новости СВО на 1 мая
Александр Бойцов