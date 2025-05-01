Российские операторы дронов ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»

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Расчёт операторов БПЛА 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Днепр» поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Для атаки использовался новый комбинированный боеприпас типа «колокольчик».
Об этом корреспонденту ТАСС рассказал российский боец с позывным Кучер. По его словам, его подразделение получило от воздушной разведки информацию о пункте управления беспилотниками противника, расположенным на правом берегу Днепра. Разведчики также передали операторам БПЛА ВС РФ координаты цели.
Ранее, другой боец этой же группировки с позывным Дед сообщил, что специалисты технического отдела бригады произвели модификацию боеприпаса «колокольчик», адаптировав его для всех типов беспилотников. Теперь начинять дрон взрывчатыми веществами можно непосредственно на позициях, а мощность и состав заряда подбираются в зависимости от типа выбранной цели.
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«С помощью боеприпаса типа "колокольчик", который испытывали впервые, мы нанесли поражение врагу. Снаряд показал себя очень эффективно, продолжаем работу. Победа будет за нами!» — сказал российский военнослужащий.
Ранее, другой боец этой же группировки с позывным Дед сообщил, что специалисты технического отдела бригады произвели модификацию боеприпаса «колокольчик», адаптировав его для всех типов беспилотников. Теперь начинять дрон взрывчатыми веществами можно непосредственно на позициях, а мощность и состав заряда подбираются в зависимости от типа выбранной цели.
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Александр Бойцов