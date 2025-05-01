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Российские операторы дронов ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»

Операторы БПЛА ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ боеприпасом «колокольчик»
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Расчёт операторов БПЛА 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Днепр» поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Для атаки использовался новый комбинированный боеприпас типа «колокольчик».
Об этом корреспонденту ТАСС рассказал российский боец с позывным Кучер. По его словам, его подразделение получило от воздушной разведки информацию о пункте управления беспилотниками противника, расположенным на правом берегу Днепра. Разведчики также передали операторам БПЛА ВС РФ координаты цели.

«С помощью боеприпаса типа "колокольчик", который испытывали впервые, мы нанесли поражение врагу. Снаряд показал себя очень эффективно, продолжаем работу. Победа будет за нами!» — сказал российский военнослужащий.

Ранее, другой боец этой же группировки с позывным Дед сообщил, что специалисты технического отдела бригады произвели модификацию боеприпаса «колокольчик», адаптировав его для всех типов беспилотников. Теперь начинять дрон взрывчатыми веществами можно непосредственно на позициях, а мощность и состав заряда подбираются в зависимости от типа выбранной цели.

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#вс рф
Эксперт Дандыкин: Взятие под контроль всей ДНР — важная цель для ВС России
01 мая 2025, 12:50

Фото: istockphoto/IherPhoto

Установление полного контроля над всей территорией Донецкой Народной Республики является важнейшей целью Вооружённых сил РФ в зоне спецоперации. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В связи с этим он оценил освобождение села Новое на границе Харьковской области и ДНР. В разговоре с изданием NEWS.ru специалист отметил важность взятия этого населённого пункта, которое приближает полное освобождение от ВСУ территории ДНР. Также, по словам эксперта, большое значение имеет создание буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями.

Дандыкин также отметил, что, несмотря на предложение Владимира Путина о трёхдневном перемирии на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Зеленский и его окружение назвали Красную площадь в Москве целью атаки ВСУ. Это подчёркивает их истинную сущность и показывает отношение к любым мирным инициативам. Тем не менее следует сохранять бдительность, заключил эксперт.

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#эксперт
#днр
#всу
#зеленский
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ВСУ перебросили в южную часть ДНР большую группу иностранных наёмников
01 мая 2025, 12:27

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ разместило у линии фронта на Южнодонецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Все они принимают участие в боевых действиях в составе 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, иностранные наёмники в немалом количестве были переброшены в зону боевых действий на юге Донецкой Народной Республики сравнительно недавно.

«Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — уточнили силовики.

По их словам, иностранцы входят в состав 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили украинские военнопленные из этого соединения.

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#наемники
#днр
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ВСУ атаковали рынок в Алешках, есть погибшие
ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, погибли минимум семь человек
01 мая 2025, 12:17

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ атаковали рынок в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 9:30 украинские войска нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям около центрального рынка. В момент атаки там находилось много людей.

По предварительной версии, погибли не менее семи человек. Ещё более 20 получили ранения.

Сальдо добавил, что после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили ещё несколько FPV-дронов для добивания выживших.

В настоящее время на месте ударов работают экстренные службы.

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#всу
#атака
#дрон
#рынок
#херсонская область
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#бпла
#сво
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Пригожин негодует из-за намерения СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин
01 мая 2025, 12:16

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин, сообщило издание Газета.Ru.
Валерия представила клип на композицию «С чего начинается Родина» и попала в скандал. В ролике артистка поет на фоне разрушенных зданий, из-за этого СБУ хочет проверить певицу. Иосиф Пригожин резко отреагировал на подобное решение, назвав его «дегенеративным мышлением».

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить. Ни мне, ни Валерии», — выразил свое мнение муж Валерии.

Продюсер уточнил, что они работали не в зоне спецоперации, а в Подмосковье. Они снимали в декорациях военного фильма «В списках не значился».

«Мы у себя дома, на территории Москвы, в Подмосковье. Открыли невероятный комплекс, где снимаются фильмы — парк «Москино». И самое главное, что я хочу сказать, мы репетировали впервые. Мы репетировали перед заходом в павильон», — добавил Пригожин.

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#съёмки
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RT представил первую часть документального фильма про операцию «Поток»
01 мая 2025, 11:13

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Телеканал RT опубликовал первую часть фильма «Курская битва. Хронология подвига», посвящённого освобождению российского региона от ВСУ и операции «Поток».
В документальном фильме военкора RT Влада Андрицы продемонстрированы эксклюзивные кадры пятидневного прорыва российских войск и подробности операции «Поток», которая за считанные часы обрушила всю эшелонированную оборону ВСУ и вынудила украинских бойцов стремительно бежать из Курской области.

Ставка была сделана на сокрытие операции. Армия старалась не допустить утечек, поэтому о дате и деталях операции знали единицы.

В этой уникальной операции военнослужащим пришлось действовать сразу в трёх плоскостях: на земле – в трудных боях за укрепрайоны и населённые пункты, под землёй – в трубах, по которым штурмовые группы добирались до тыла противника, и в воздухе – при поддержке дронов и авиации. К выполнению операции привлекли практически все виды войск.

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