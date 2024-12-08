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Армия России продолжает успешное продвижение на Донбассе. Только что стало известно об освобождении ещё одного населённого пункта — посёлка Благодатное.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Посёлок Благодатное на Южно-Донецком направлении освободили подразделения группировки войск «Восток», тем самым беря в клещи Великую Новосёлку.
Этот районный центр расположен в самом западном «углу» ДНР, вблизи административной границы с Запорожской областью. Великая Новосёлка является важным узлом автомобильных дорог, связывающим Донбасскую и Запорожскую группировки войск противника из состава его оперативно-стратегической группировки «Таврия». В смысле обороны этот населённый пункт достаточно удобен, так как окружён естественными водными преградами. Однако это же делает его уязвимым, потому что с разрушением мостов Великая Новосёлка будет легко отрезана от логистики.
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Александр Бойцов