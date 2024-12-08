Окружение ВСУ вдоль реки Сухие Ялы, подготовка штурма Покровска: последние новости СВО

За минувшую ночь над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ продолжают успешное наступление на Купятнском и Покровской направлениях. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 8 декабря расскажет «Радио 1».