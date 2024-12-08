Окружение ВСУ вдоль реки Сухие Ялы, подготовка штурма Покровска: последние новости СВО

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За минувшую ночь над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ продолжают успешное наступление на Купятнском и Покровской направлениях. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 8 декабря расскажет «Радио 1».
Из 46 запущенных БПЛА семнадцать беспилотников были уничтожены в небе над Белгородской областью, двенадцать — над Курской областью, шесть — над Воронежской, семь — над Ростовской, а также четыре дрона были сбиты в Астраханской области. В ответном ударе российские беспилотники «Герань» атаковали объекты в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Удары привели к разрушению инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ для логистического обеспечения своих войск. Кроме того, российская сторона нанесла удар по разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь», размещенному в Одессе.
Курская область
Российская армия при поддержке артиллерии и авиации продолжает ликвидировать противника в приграничной зоне Курской области. Значительные успехи отмечаются в районе населенного пункта Плёхово. Подразделения ВСУ долгое время удерживали свои позиции, стремясь предотвратить прорыв ВС РФ к одному из ключевых логистических маршрутов в регионе.
Российскими войсками ведутся кровопролитные бои в районе сел Русского и Черкасского Поречного. ВСУ, стараясь удержать позиции, не жалеют ни личного состава, ни техники. Украинские военные используют в контратаках редкие танки «Леопард», что позволяет российским военным уничтожать их из один за другим.
Покровское направление
Российски войска ведут подготовку штурма Покровска (Красноармейска). ВС РФ продолжают бои в окрестностях Гродовки и Николаевки, пытаясь пробиться к стратегически значимым населенным пунктам Луч (Проминь) и Московское. Подразделениями российских военных заняты Берестки, отмечается значительное продвижение на северо-запад от Санцовки. ВС РФ удерживают позиции в Новопустынке, Новотроицке и Шевченко. Дорога Покровск-Курахово находится под контролем армии России.
Российские военные продолжают использовать тактику поэтапного окружения украинских позиций, нанося удары по логистической инфраструктуре противника. Успешные действия в районах Шевченко, Новотроицкого и Сонцовки создают реальные условия для окружения ВСУ на Покровском направлении.
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Угледарское направление
В районе населенного пункта Весёлый Гай, а также на окраинах Анновки идут ожесточенные бои. К северным окраинам Великой Новосёлки украинские военные подтягивают резервы для контратак в Раздольном и Новом Комаре. Российской стороной все атаки успешно отражены, восстановлен контроль над ключевым опорным пунктом на южном берегу реки Сухие Ялы в районе Успеновки.
ВС РФ продолжается штурм города Курахово. Подразделения российской армии вышли на северо-западный берег водохранилища, чем создали угрозу отрезания города от основной дороги снабжения. На юге каскад сел вдоль реки Сухие Ялы оказался в оперативном окружении российских военных. Подразделениям ВСУ в этом районе ничего не остается, кроме как сдаться в плен или погибнуть.
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