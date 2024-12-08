Пленный рассказал об отступлении президентской бригады ВСУ в Великой Новосёлке

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Отдельная президентская бригада Вооружённых сил Украины отступает с позиций в Великой Новосёлке и окрестностях на юге Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал пленный военнослужащий подразделения Алексей Сидорик.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что сам наблюдал отход с позиций трёх рот бригады. С позиции, которую занимала его рота, солдаты также отступили. По словам военнопленного, такая же ситуация наблюдается в рядах ВСУ по всей линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении.
Алексей Сидорик — уроженец Львовской области. Он был мобилизован ещё в 2022 году. По словам украинца, из тех, с кем он призывался, уже почти никого не осталось. Сам он сдался в плен бойцам группировки «Восток» несколько дней назад в Великой Новосёлке.
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«С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются», — сказал солдат.
Алексей Сидорик — уроженец Львовской области. Он был мобилизован ещё в 2022 году. По словам украинца, из тех, с кем он призывался, уже почти никого не осталось. Сам он сдался в плен бойцам группировки «Восток» несколько дней назад в Великой Новосёлке.
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Александр Бойцов