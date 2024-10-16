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Армия России освободила деревню Викторовка в Курской области и проводит операцию по окружению двух тысяч боевиков ВСУ в районе Погребков и Любимовки. Об этом пишет Mash.
По данным издания, российские силы освободили деревню Викторовка в Курской области, которая является последним восточным населённым пунктом, ранее занятым попавшими в котёл боевиками ВСУ. Уже в ближайшее время почти две тысячи украинских солдат будут полностью окружены в районе Погребков и Любимовки.
Кроме того, российские силы приближаются к юго-восточной окраине Суджи. Хутор Колмаков уже находится под контролем ВС РФ. Сейчас бои идут в Махновке, откуда до Суджи менее двух км.
Тем временем подразделения ВСУ со стороны Малой Локни и Лебедевки пытаются вытащить своих из окружения. За минувшие сутки ВС РФ успешно отразили не менее девяти атак противника, в которых он потерял порядка 20 солдат убитыми. Еще двое сдались в плен.
За последние сутки армия России продвинулась в Курской области на семь км.
По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили более 350 человек.
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Кроме того, российские силы приближаются к юго-восточной окраине Суджи. Хутор Колмаков уже находится под контролем ВС РФ. Сейчас бои идут в Махновке, откуда до Суджи менее двух км.
Тем временем подразделения ВСУ со стороны Малой Локни и Лебедевки пытаются вытащить своих из окружения. За минувшие сутки ВС РФ успешно отразили не менее девяти атак противника, в которых он потерял порядка 20 солдат убитыми. Еще двое сдались в плен.
За последние сутки армия России продвинулась в Курской области на семь км.
По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили более 350 человек.
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Элина Позднякова