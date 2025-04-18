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Российские военные освободили населённый пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике. В штурме села принимали участие подразделения «Южной» группировки войск.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Уточняется, что Валентиновка перешла под контроль российских войск в результате активных наступательных действий. Бойцы частей Вооружённых сил РФ продолжают наступление в зоне специальной военной операции, успешно выполняя поставленные боевые задачи. Всего за неделю войсками армии России освобождены четыре населённых пункта в ДНР, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне, 17 апреля, появились сообщения об освобождении российскими военными Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Сообщалось об уничтожении в ходе штурма порядка 200 боевиков ВСУ. Официального подтверждения этого факта со стороны министерства обороны пока не было.
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Накануне, 17 апреля, появились сообщения об освобождении российскими военными Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Сообщалось об уничтожении в ходе штурма порядка 200 боевиков ВСУ. Официального подтверждения этого факта со стороны министерства обороны пока не было.
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Александр Бойцов