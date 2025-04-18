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Песков сообщил об истечении месяца запрета на удары по энергообъектам Украины

Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

30-дневный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истёк, но новых указаний дано не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
Отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли истечение срока моратория то, что теперь обе стороны могут вновь наносить удары по энергообъектам друг друга, Песков подчеркнул, что новых указаний от верховного главнокомандующего Путина не было.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва видит несоблюдением Киевом моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат подчеркнула, что ВСУ ежедневно совершают налёты с применением беспилотников по инфраструктуре топливно-энергетического комплекса РФ.

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Связь с Максом Фадеевым, отношения с Серябкиной** и критика СВО: почему на самом деле Елена Темникова покинула SEREBRO
18 апреля 2025, 12:46

Елена Темникова (Фото: ВКонтакте @temnikovalena)

Сегодня бывшей участнице группы Serebro исполняется 40 лет. Как начиналась карьера певицы Елены Темниковой и как она живет сейчас — в материале «Радио 1».

«Фабрика звёзд» и сольная карьера


В 2003 году Лена Темникова впервые заявила о себе на проекте «Фабрика звёзд-2». Третье место не стало преградой — напротив, участие в шоу открыло ей двери в индустрию. Были гастроли, реалити-шоу «Последний герой», а затем и судьбоносный контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Так на сцене появилась группа Serebro — дерзкая, вызывающая, запоминающаяся. Минимум одежды, максимум провокации. В 2007 году коллектив представлял Россию на «Евровидении» и занял третье место — более чем достойный результат на фоне того времени.

Однако в 2014 году Темникова покидает группу, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Так началась её сольная карьера, которая оказалась не менее успешной. Помимо музыки, певица активно участвует в благотворительности — она входит в попечительский совет фонда «Созвездие сердец».

Личная жизнь


За её плечами два брака. Первый — с коллегой по «Фабрике» Алексеем Семёновым, с которым они прожили вместе шесть лет. Вторым избранником стал бизнесмен Дмитрий Сергеев, за которого Лена вышла замуж в 2014 году. Уже через год у пары родилась дочь Александра.

Елена Темникова (Фото: Instagram*/lenatemnikovaofficial)

Скандал


Один из самых обсуждаемых эпизодов биографии Темниковой — её затяжной конфликт с Ольгой Серябкиной, коллегой по группе Serebro. Когда-то они казались неразлучными, но позже всё изменилось. Темникова обвинила Серябкину в романе с продюсером Максимом Фадеевым, утверждая, что стала свидетельницей их близких отношений. В ответ Серябкина заявила, что никаких чувств к Фадееву не питала, зато у неё самой якобы был роман с Темниковой**.

По её словам, отношения держались в тайне. Многие до сих пор гадают — был ли это реальный конфликт или умелый пиар-ход? Как бы то ни было, мало кто не слышал об их конфликте. Даже попытка Серябкиной предложить Темниковой записать совместный трек успехом не увенчалась — Лена отказалась. То ли старые обиды дают о себе знать, то ли музыкальные вкусы разошлись слишком сильно.

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Высказывания об СВО


После начала спецоперации на Украине Темникова открыто высказалась против происходящего, назвав ситуацию «катастрофой». Эта позиция не осталась без последствий: певицу вырезали из юбилейного фильма о «Фабрике звёзд», а её директор заявил, что команда не собирается поддаваться цензуре.

Звучали даже призывы отменить выступление Темниковой на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге — с такой инициативой выступила Екатерина Мизулина. Однако концерт всё же состоялся. В соцсетях певица написала, что увидела в глазах зрителей «надежду на мир». Возможно, публика в тот момент ждала не политических заявлений, а новых хитов.

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Поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции в 2025 году
18 апреля 2025, 12:35

Фото: iStock/bpawesome

Государство активно поддерживает военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО).
Бойцы и их семьи имеют доступ к различным государственным выплатам, социальным гарантиям и льготам, которые зависят от звания, воинской должности и выслуги лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей военнослужащих

Семьи участников СВО получают широкие льготы и всестороннюю поддержку. Близкие родственники бойцов могут воспользоваться кредитными каникулами, а жены военнослужащих защищены от увольнения и сокращения, если у них есть дети до 18 лет.

Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старшеклассников предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.

В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная помощь, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, пожилые родители военнослужащих получают необходимую поддержку — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить защиту и заботу о семьях, столкнувшихся с трудными обстоятельствами.

Выплаты для раненых военнослужащих

Военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО, могут рассчитывать на значительные выплаты. В случае установления инвалидности им положены:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может претендовать на сумму до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем итоговая выплата зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

При трагической гибели военнослужащего его семья обеспечивается значительной финансовой поддержкой. В первую очередь, им полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей. Кроме этого, предусмотрена дополнительная выплата в размере 4,4 миллиона рублей в зависимости от места службы погибшего.

Не забыты и региональные меры поддержки — три миллиона рублей, а также страховая выплата, составляющая еще три миллиона рублей. Эти средства направлены на то, чтобы помочь близким пережить тяжелые времена.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Заявление губернатора Ленобласти о переносе систем РЭБ оказалось фейком
18 апреля 2025, 12:34

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе оказалась фейком. Об этом пишет Лента.ру.
В минувшую среду в Сети начало распространяться заявление чиновника на тему переноса техники РЭБ из Калининграда в Ленобласть. В постах утверждалось, что Дрозденко якобы опроверг заявление калининградских депутатов о перемещении средств РЭБ в связи с их высокой радиоактивностью и опасностью для здоровья граждан.

В качестве подтверждения этих сведений была приведена восьмисекундная видеозапись, на которой запечатлён фрагмент обращения Дрозденко из рабочего кабинета на фоне официальной символики Ленобласти. Руководитель говорит, что в случае возникновения конфликта с Евросоюзом, Калининград первым примет удар, поэтому местные военные должны быть обеспечены всеми средствами РЭБ.

На самом деле распространившаяся видеозапись является дипфейком. На кадрах заметно неестественное движение губ и бровей вместе с несоответствием темпу речи, а также слабая мимика и интонация.

В качестве основы для создания дипфейка было использовано видеообращение Дрозденко, 11 марта опубликованное на его официальной странице во ВКонтакте. В этом ролике он благодарит президента России Владимира Путина за решение об утверждении дня завершения Ленинградской битвы 9 августа Днём воинской славы.

К слову, никаких заявлений о переносе систем РЭБ не было представлено ни в официальном Telegram-канале губернатора Ленинградской области, ни в канале администрации региона, ни на её странице во Вконтакте и ни на официальном сайте.

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#ленинградская область
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Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель
Bloomberg: США хотят добиться перемирия на Украине за несколько недель
18 апреля 2025, 12:23

Фото: istockphoto/sb2010

Соединённые Штаты хотят добиться полного прекращения огня в зоне украинского конфликта в самое ближайшее время. Речь идёт о нескольких неделях.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что на встрече с европейскими представителями в Париже члены американской делегации заявили, что собираются заключить перемирие на Украине в течение ближайших нескольких недель.

По словам собеседников издания, участники встречи во французской столице заявили о полной поддержке намерений президента США Дональда Трампа относительно скорейшего прекращения вооружённого противостояния. Затем стороны перешли к обсуждению конкретных мер и способов, как именно этого можно достичь.

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#конфликт
#париж
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Расчёты FPV-дронов ВС РФ выбивают украинских военных с позиций в Волчанске
18 апреля 2025, 12:09

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

Расчёты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выбивают украинских военных с позиций в Волчанске Харьковской области. Выполнение данной задачи позволяет продвигаться штурмовым группам.
Как рассказали в группировке «Север» РИА Новости, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в городе постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать.

Как ранее сообщило Минобороны, минувшей ночью над регионами РФ системы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников.

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#минобороны
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