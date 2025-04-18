Песков сообщил об истечении месяца запрета на удары по энергообъектам Украины

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30-дневный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истёк, но новых указаний дано не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
Отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли истечение срока моратория то, что теперь обе стороны могут вновь наносить удары по энергообъектам друг друга, Песков подчеркнул, что новых указаний от верховного главнокомандующего Путина не было.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва видит несоблюдением Киевом моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат подчеркнула, что ВСУ ежедневно совершают налёты с применением беспилотников по инфраструктуре топливно-энергетического комплекса РФ.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва видит несоблюдением Киевом моратория на удары по российским энергетическим объектам. Дипломат подчеркнула, что ВСУ ежедневно совершают налёты с применением беспилотников по инфраструктуре топливно-энергетического комплекса РФ.
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Анастасия Чинкова