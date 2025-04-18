Удары по ВСУ под Харьковом, наступление на Запорожском направлении, бои в Херсоне: последние новости СВО

Фото: istockphoto / Evgeny555
Российские войска продолжают активные боевые действия на нескольких стратегических направлениях, демонстрируя продвижение и усиление контроля. В ответ украинская армия оказывает серьёзное сопротивление, активно используя артиллерию и дроны. Обстановка в прифронтовых районах остаётся крайне сложной: не прекращаются удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Подробнее об обстановке в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: контроль за дельтой Днепра и напряжённая оборона
Обстановка в районе Херсона остаётся напряжённой, несмотря на относительную стабильность. Российские силы укрепили группировку и продолжают удерживать острова в дельте Днепра, используя авиацию и артиллерию. По сообщениям с мест, удержание позиций сопряжено с трудностями: ВСУ активно обороняются по всей линии побережья, применяя большое количество беспилотников.
Местные жители прифронтовых сёл остро нуждаются в питьевой воде и гуманитарной помощи. Въезд и выезд из населённых пунктов Каховка, Алешки и Голая Пристань практически невозможен. За последние сутки в Алешках один человек погиб в результате обстрела, ещё один получил ранения.
Запорожское направление: прорыв к Малой Токмачке
Российские войска совершили стремительное продвижение к востоку от Орехова, используя крупные силы бронетехники. ВС РФ продвинулись на 3 километра и вошли на восточную окраину населённого пункта Малая Токмачка.
Успех стал возможен благодаря контролю над высотами на западном фланге, что открывает возможности для дальнейшего наступления на Орехов. Несмотря на заявления украинской стороны о потерях и невозможности закрепиться, данные с мест подтверждают факт продвижения российских войск и важность занятых позиций.
Угледарское направление: закрепление у Шевченко
На восточной окраине села Шевченко российские войска закрепились, продвинувшись также в районе Отрадного. Здесь удалось занять три опорных пункта и две стратегические высоты вдоль дороги от Константинополя к Богатырю. Эти успехи усиливают давление на оборону ВСУ в секторе.
На Украине назвали возможную дату объявления общего перемирия
Часов Яр: высокая интенсивность боёв
На подступах к Часов Яру продолжаются позиционные бои. Российские силы сохраняют инициативу, нанося удары по технике и живой силе противника.
За сутки уничтожены танк, три бронемашины и пехотные подразделения ВСУ. Несмотря на это, линия фронта остаётся без значительных изменений, хотя интенсивность боёв остаётся высокой.
Северское и Краснолиманское направления: атаки на укреплённые позиции
На Северском направлении российские силы ведут наступление в сторону Григоровки, атакуя к западу от Белогоровки. В южной части посёлка продолжается зачистка для укрепления позиций.
На Краснолиманском направлении идут тяжёлые бои за выход к Красному Лиману — важному узлу для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Российские войска охватывают село Новое с юга, выравнивая фронт между Катериновкой и Макеевкой, и продвигаются к Петровскому.
Купянское направление: смещение фронта и расширение контроля
На Купянском направлении фронт постепенно отодвигается к западу, за реку Оскол. В районе Каменки российские силы расширили контроль над территорией на 350 метров по линии фронта.
Взятие Каменки открывает возможность соединить подразделения ВС РФ, действующие в районах Тополей и Двуречной, что формирует цельный плацдарм на западной стороне Оскола — важный шаг для дальнейших наступательных операций.
Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko
Харьковское направление: удары по логистике
В районе Волчанска на Харьковском направлении продолжаются ожесточённые городские бои. Несмотря на сопротивление ВСУ, российские подразделения продвинулись в городской черте на 200 метров.
Кроме того, в ночь на 18 апреля ВС РФ нанесли удары по ключевым военным объектам в Изюме — важном логистическом центре украинской армии. Там размещены склады с боеприпасами, топливом и временные пункты дислокации. Удары затрудняют переброску резервов ВСУ на Купянское направление и в район Часов Яра.
Удары ВСУ по российской территории
Украинская сторона продолжает атаки по российской территории и объектам инфраструктуры. В районе Запорожской АЭС был сбит украинский дрон, рухнувший всего в 300 метрах от тренажерного зала реакторного блока.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки было зафиксировано десять атак на объекты энергетики в шести российских регионах. ВСУ применили 204 беспилотника, все из которых были уничтожены средствами ПВО.
Торецкое направление: продвижение и взятие ключевых населённых пунктов
На западном участке фронта в районе Торецка российские силы продолжают наступательные действия с целью выпрямления линии фронта. В результате боёв под контроль ВС РФ перешли Валентиновка и часть Сухой Балки. В центре последнего населённого пункта были подняты российский флаг и Знамя Победы.
За последние дни продвижение в сторону Константиновки составило около 4 км. Также подтверждено присутствие российских подразделений на территории шахты Матроны Московской (бывшая шахта «Новодзержинская»), к северо-западу от Торецка.
Данные о наступлении в сторону Нелеповки пока не подтверждены. На восточном фланге Торецка продолжаются бои в районе Дружбы и возле канала Северский Донец — Донбасс.
Покровское направление: бои за серую зону и продвижение к границе
Согласно данным Минобороны, российские войска освободили село Преображение, находящееся в 6 км от границы с Днепропетровской областью. Наступление к межобластной границе продолжается с двух направлений: на севере силы ВС РФ движутся от Надеждинки в сторону Котляровки, на юге — от Срибного к Богдановке, Троицкому и Орехову.
Вблизи Покровска идут интенсивные бои за контроль над широкой «серой зоной» между Песчаным, Шевченко, Зелёным и Лысовкой. На восточном участке российская авиация наносит удары ФАБами по Малиновке. На земле войска РФ расширили своё присутствие в районе Зелёного Поля и ведут наступление на Тарасовку. Продвигаясь на 2 км вперёд, они вышли к Миролюбовке.
Этот участок фронта становится всё более значимым: из района Миролюбовки ВС РФ могут начать давление на Новоэкономическое и продвигаться в сторону Константиновки, усиливая угрозу для украинской обороны.
Читайте также:
Минобороны: Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области
Минувшей ночью над российскими регионами сбили 56 БПЛА ВСУ
Боевики ВСУ ударили по храму в Брянской области
Дайана Хусинова