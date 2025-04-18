Расчёты FPV-дронов ВС РФ выбивают украинских военных с позиций в Волчанске

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников
Расчёты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выбивают украинских военных с позиций в Волчанске Харьковской области. Выполнение данной задачи позволяет продвигаться штурмовым группам.
Как рассказали в группировке «Север» РИА Новости, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в городе постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать.
Как ранее сообщило Минобороны, минувшей ночью над регионами РФ системы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников.
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Анастасия Чубина