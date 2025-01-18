Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Времевка в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Времевка в Донецкой Народной Республике. В наступательной операции участвовали подразделения войсковой группировки «Восток».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что в ходе атаки было нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ. Противник пытался оказывать сопротивление, но был выбит на окраины населённого пункта и рассеян. Потери украинской стороны составили до 135 военнослужащих, добавили в Минобороны.
Кроме того, в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР российские войска проводили успешные наступательные действия. Бойцы Вооружённых сил РФ уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
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Александр Бойцов