Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
ВС России вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, начались бои за освобождение населенного пункта. Рогов отметил, что через это село проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Посольство России в Лондоне: новые заявления Британии грозят витками эскалации
Российские войска начали зачистку Времевки от остатков ВСУ
Силы РФ готовы взять в клещи группировку ВСУ под Надией
Екатерина Коршунова