Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР

ВС России вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.