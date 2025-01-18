Отступление ВСУ в Курской области и блокировка украинских войск на Угледарском направлении: последние новости СВО

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Российские войска продолжают активные боевые действия на важных участках фронта, включая Курскую область, Торецк и Покровское направление, добиваясь значительных успехов.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
В ночь на 18 января дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили 46 украинских беспилотников. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации информирует о том, что в небе над Брянской областью было перехвачено 18 беспилотников, над Курской — 11, над Калужской — 7. Кроме того, в Тульской области удалось сбить 5 беспилотников, в Белгородской — 3, а в Воронежской — 2.
В результате атаки территории Тульской области со стороны украинских войск на одном из промышленных объектов произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в Курской области беспилотный летательный аппарат попытался атаковать нефтебазу промышленного предприятия в городе Людиново. Атака отражена, однако в результате падения обломков дрона на территории завода возник пожар. В настоящий момент пожар потушен. По предварительной информации, никто не пострадал.
На всех участках фронта наблюдается продвижение российских войск. Враг несёт значительные потери и вынуждено отступает. По данным Минобороны РФ, освобождено около 63% захваченной ВСУ территории Курской области. В начале января были освобождены четыре населённых пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
В течение последних суток украинские войска на курском участке фронта понесли потери в количестве более 230 военнослужащих. Были ликвидированы танк, семь автомобилей, три бронемашины, включая два БТР Stryker американского производства, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномёт.
В окрестностях населённого пункта Зверево происходят интенсивные боевые действия. Несмотря на то, что противник оказывал сопротивление, российские военные смогли продвинуться как в пределах населённого пункта, так и к западу от него, в направлении Леонтовичей. В Котлино обстановка накалилась до предела, боевые действия переместились в центр населённого пункта. Освобождение этого населённого пункта открывает возможности для продвижения на север, в направлении Гришино. Взятие под контроль этой территории позволит российским войскам перекрыть ключевые транспортные пути, ведущие в Днепропетровск, и затруднить снабжение противника на севере.
В окрестностях населённого пункта Времевка подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвигаются по центральной улице села, которая носит название Партизанская. Эта улица играет важную роль, поскольку он соединяет мост, разделяющий Времевку и Великую Новоселку.
В настоящее время село Времевка не полностью контролируется российскими военными, но Великая Новоселка фактически оказалась в зоне оперативного окружения. Подразделения украинской армии, которые находятся в этой зоне, не могут организованно отступить. Единственный путь через реку Мокрые Ялы также может оказаться под угрозой, поскольку российские военные подразделения, ведущие наступление, уже достигли берега реки в районе Нового Комара и активно укрепляют свои позиции.
На северных рубежах Троицка не утихают ожесточённые столкновения. Вооружённые силы Российской Федерации наращивают давление, пытаясь занять позиции на шахтах «Торецкая» и «Фомиха». В районе населённого пункта Часов Яр происходят ожесточённые боевые действия: российские штурмовые группы пытаются обойти высотные здания с южной стороны, чтобы зайти в тыл украинским военным и нарушить их линии снабжения.
В районе Волчанска наблюдается активизация боевых действий. Подразделения российской армии успешно атаковали и заняли позиции в южной части населённого пункта Тихое. Украинские военные регулярно направляют подкрепления в этот район и пытаются переместить свои силы на противоположный берег реки Волчья. Российские беспилотные летательные аппараты эффективно препятствуют подобным действиям. За прошедшие сутки было успешно предотвращено три попытки пересечения реки.
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Ночная атака ВСУ 11 января
В ночь на 18 января дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили 46 украинских беспилотников. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации информирует о том, что в небе над Брянской областью было перехвачено 18 беспилотников, над Курской — 11, над Калужской — 7. Кроме того, в Тульской области удалось сбить 5 беспилотников, в Белгородской — 3, а в Воронежской — 2.
В результате атаки территории Тульской области со стороны украинских войск на одном из промышленных объектов произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами.
«Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в Курской области беспилотный летательный аппарат попытался атаковать нефтебазу промышленного предприятия в городе Людиново. Атака отражена, однако в результате падения обломков дрона на территории завода возник пожар. В настоящий момент пожар потушен. По предварительной информации, никто не пострадал.
Курская область
На всех участках фронта наблюдается продвижение российских войск. Враг несёт значительные потери и вынуждено отступает. По данным Минобороны РФ, освобождено около 63% захваченной ВСУ территории Курской области. В начале января были освобождены четыре населённых пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
В течение последних суток украинские войска на курском участке фронта понесли потери в количестве более 230 военнослужащих. Были ликвидированы танк, семь автомобилей, три бронемашины, включая два БТР Stryker американского производства, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномёт.
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Покровское направление
В окрестностях населённого пункта Зверево происходят интенсивные боевые действия. Несмотря на то, что противник оказывал сопротивление, российские военные смогли продвинуться как в пределах населённого пункта, так и к западу от него, в направлении Леонтовичей. В Котлино обстановка накалилась до предела, боевые действия переместились в центр населённого пункта. Освобождение этого населённого пункта открывает возможности для продвижения на север, в направлении Гришино. Взятие под контроль этой территории позволит российским войскам перекрыть ключевые транспортные пути, ведущие в Днепропетровск, и затруднить снабжение противника на севере.
Угледарское направление
В окрестностях населённого пункта Времевка подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвигаются по центральной улице села, которая носит название Партизанская. Эта улица играет важную роль, поскольку он соединяет мост, разделяющий Времевку и Великую Новоселку.
В настоящее время село Времевка не полностью контролируется российскими военными, но Великая Новоселка фактически оказалась в зоне оперативного окружения. Подразделения украинской армии, которые находятся в этой зоне, не могут организованно отступить. Единственный путь через реку Мокрые Ялы также может оказаться под угрозой, поскольку российские военные подразделения, ведущие наступление, уже достигли берега реки в районе Нового Комара и активно укрепляют свои позиции.
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Троицкое направление
На северных рубежах Троицка не утихают ожесточённые столкновения. Вооружённые силы Российской Федерации наращивают давление, пытаясь занять позиции на шахтах «Торецкая» и «Фомиха». В районе населённого пункта Часов Яр происходят ожесточённые боевые действия: российские штурмовые группы пытаются обойти высотные здания с южной стороны, чтобы зайти в тыл украинским военным и нарушить их линии снабжения.
Харьковское направление
В районе Волчанска наблюдается активизация боевых действий. Подразделения российской армии успешно атаковали и заняли позиции в южной части населённого пункта Тихое. Украинские военные регулярно направляют подкрепления в этот район и пытаются переместить свои силы на противоположный берег реки Волчья. Российские беспилотные летательные аппараты эффективно препятствуют подобным действиям. За прошедшие сутки было успешно предотвращено три попытки пересечения реки.
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Елена Генералова