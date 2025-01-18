На Украине сообщили о повреждении административного здания в Киеве

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Административное здание частично разрушено в Киеве. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Уточняется, что повреждения также получил магистральный водопровод. По данным ведомства, на месте работают 84 сотрудника экстренных служб и 22 единицы техники.
Утром в субботу, 18 января, стало известно, что в Киеве произошли несколько взрывов. В тот момент в городе работали сигналы воздушной тревоги.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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Утром в субботу, 18 января, стало известно, что в Киеве произошли несколько взрывов. В тот момент в городе работали сигналы воздушной тревоги.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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Екатерина Коршунова