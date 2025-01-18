На Украине сообщили о повреждении административного здания в Киеве

Россия не будет обсуждать с США какие-либо вопросы, касающееся отношений двух стран, пока Вашингтон оказывает Киеву масштабную военную и финансовую поддержку. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.