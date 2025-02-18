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Российские военные освободили населённый пункт Ямполовка в Донецкой Народной Республике. Село в Краматорском районе перешло под контроль войск Вооружённых сил РФ в результате мощного и стремительного атакующего удара.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также уточнили, что в штурме населённого пункта участвовали подразделения войсковой группировки «Запад». В настоящее время производится зачистка села.
Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение трем механизированным, егерской, воздушно-десантной бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Лозовая и Загоруйковка Харьковской области, Свердловка и Новолюбовка Луганской Народной Республики, а также около Колодези в Донецкой Народной Республике.
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Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение трем механизированным, егерской, воздушно-десантной бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Лозовая и Загоруйковка Харьковской области, Свердловка и Новолюбовка Луганской Народной Республики, а также около Колодези в Донецкой Народной Республике.
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Александр Бойцов