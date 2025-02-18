Ночная атака дронов на Киев: предварительно, повреждена Киевская ГЭС

Фото: iStock/bbsferrari
Россия минувшей ночью атаковала беспилотниками военные цели на Украине, предварительно, поражена Киевская ГЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
«Более 100 российских БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» сегодня ночью работали по своим целям на территории Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целями российской атаки являлись объекты энергетической инфраструктуры в Киеве. По предварительной информации, поражена Киевская ГЭС.
Минувшей ночью в Киеве и большей части Украины звучали тревоги воздушной опасности. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе.
«В Святошинском районе упали обломки вражеского БПЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом», — написал Кличко в Telegram-канале.
Читайте также:
ВСУ атаковали Кубань, повреждено более 50 жилых домов
Над Воронежской областью сбито несколько беспилотников
ВСУ атаковали Россию «Нептун-МД» и почти сотней дронов, ВС РФ перешли в штурмы под Курском и в Часов Яре: последние новости СВО
Элина Позднякова