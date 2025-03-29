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Минобороны: Российские войска освободили Пантелеймоновку и Щербаки

Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные освободили населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, от противника очищено село Щербаки в Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что Пантелеймоновку штурмовали подразделения «Южной» группировки войск. Её части, помимо освобождения населённого пункта, нанесли поражения формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР. На данном направлении противник потерял до 150 военнослужащих.

Щербаки освобождали подразделения войсковой группировки «Днепр». Оба населённых пункта перешли под полный контроль российских войск в результате активных и решительных наступательных действий, сообщили в Минобороны.

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На Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине
Меркурис: Трамп начал переговоры по конфликту на Украине очень рано
31 марта 2025, 18:19

Фото: istockphoto/sb2010

Американский президент Дональд Трамп очень рано начал переговоры по украинскому конфликту. Об этом в беседе с YouTube-каналом «The Duran» рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры», — считает собеседник.
Трамп обещал прекратить конфликт на Украине «за сутки», затем политик сдвинул сроки, а позже и вовсе заявил, что «не назвал конкретную дату». При этом республиканец уже успел поругаться с Владимиром Зеленским в конце февраля во время визита последнего в Белый дом. Тогда должно было состояться подписание сделки по украинским редкоземельным металлам, но главе киевского режима указали на неуважение к США и попросили удалиться.

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Трупный запах в домах и тела погибших: финский военный корреспондент Хейсканен рассказал об обстановке в Судже
31 марта 2025, 17:00

Фото: istockphoto / Evgeny555

Украинские военные устроили настоящий террор в Судже Курской области: убивали мирных жителей, грабили дома и не позволяли родным похоронить погибших. Запах смерти до сих пор витает в освобожденном городе. Финский военный журналист Кости Хейсканен снова побывал там вместе с бойцами «Ахмата» и рассказал aif.ru о том, что увидел своими глазами. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Суджа во время оккупации


ВСУ разгромили город: дома разрушены, квартиры разграблены, вещи выброшены и вывезены. По словам Хейсканена, украинские военные не только мародерствовали, но и выставляли украденное имущество на продажу.

«Мародеры выносили все, грабили по-страшному. Все квартиры перевернуты, в домах видны обыски: все вещи вывалены, в том числе в детских комнатах. Сейчас в украинских пабликах распродают имущество убитых и ограбленных людей приграничных территорий Курской области», — отметил журналист.

На украинских сайтах объявлений можно найти личные вещи жителей Суджи: от чехлов для телефонов до алкоголя. Кроме того, иностранные наемники, по словам Хейсканена, отбирали гаджеты у мирных жителей и прибивали их к стенам.

Командование ВСУ учит мобилизованных правильно сдаваться в плен
Командование ВСУ учит мобилизованных правильно сдаваться в плен

Жертвы среди мирных жителей


Точное число погибших в Судже до сих пор не установлено. Боец «Ахмата» с позывным Имам сообщил журналисту, что в городе могут оставаться около 100 тел, которые пока невозможно эвакуировать из-за продолжающихся обстрелов.

«В Судже примерно до 100 убитых жителей находятся еще. В один день военный с позывным Имам нашел более 20 трупов мирных жителей города», — рассказал Хейсканен.

По его словам, в домах стоит трупный запах, а в подвалах могут оставаться тела погибших. Процесс эвакуации идет медленно: украинские войска продолжают обстреливать город, активно применяют дроны и артиллерию. О зверствах оккупантов свидетельствуют и местные жители. Российский дипломат Родион Мирошник привел рассказ одной из женщин:

«Сколько было случаев... Приходил — лицо в крови, руки в крови. То не вовремя остановился, то "паляница” не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было, и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался. Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — поделилась женщина.

Украинские военные не позволяли местным хоронить погибших, оставляя тела лежать на улицах.


Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Текущая ситуация в Судже


Журналист впервые посетил Суджу вскоре после ее освобождения. Теперь, спустя две недели, он отмечает, что разрушений стало больше — ВСУ продолжают наносить удары по городу.

«Дома, которые были целыми, когда российские войска вошли в Суджу, теперь разрушены. Украинцы без конца бьют по Судже, по домам. ВСУ будут биться за город, будут мстить», — сказал Хейсканен.

По его словам, над городом постоянно летают дроны, сбрасывающие боеприпасы, а также идет артиллерийский обстрел. Несмотря на опасность, не все местные жители готовы покинуть Суджу. Некоторые остаются из-за домашних животных, за которыми некому ухаживать.

«Разговаривали с местными, некоторые не хотят эвакуироваться. Там у них куры, свиньи, там всё», — поделился журналист.
По данным МЧС России, на данный момент из Суджи эвакуированы 676 человек.

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На Апачева составили протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже
31 марта 2025, 16:47

Аким Апачев (Фото: Instagram*/akim_apache)

На рэпера Акима Апачева (Гасанова) составили административный протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже. Информация размещена в Telegram-канале регионального главка МВД по Курской области. Полицейские пояснили, что исполнитель снимал свои действия на видео, а потом выложил в интернет.
«Сотрудники УМВД (...) ознакомились с записью, установили личность мужчины и его местонахождение», — сказано в сообщении.
О скандальной поездке Апачева в Суджу стало известно 23 марта. Местным жителям не понравились граффити рэпера в курском регионе. В соцсетях между ними и исполнителем завязалась перепалка, в ходе которой Апачев стал хамить, но позднее принес извинения.

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*Запрещен в РФ
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В Кремле высказались о попытках Британии и США нанести поражение России
Песков: есть подтверждения, что США и Британия хотели нанести поражение РФ
31 марта 2025, 16:12

Фото: istockphoto/yulenochekk

Есть многочисленные подтверждения тому, что Великобритания и США хотели нанести поражение России в первые годы украинского конфликта. Об этом заявил журналистам РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — прокомментировал Песков.
Таким образом он высказался о материале издания The New York Times о роли США в координации боевиков ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине. Коллективный Запад стал помогать Украине после 24 февраля 2022 года. Западные СМИ назвали спецоперацию России «вторжением» и «агрессией». Сегодня Вашингтон и Москва работают над урегулированием кризиса, пока Киев и Европа продолжают требовать санкций в отношении РФ.

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Командование ВСУ учит мобилизованных правильно сдаваться в плен
Пленный: командование ВСУ учило мобилизованных правильно сдаваться в плен
31 марта 2025, 13:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военный Александр Симончук, пленённый в Сумской области, рассказал о том, что командование ВСУ в ходе подготовки мобилизованных учило их правильно сдаваться в плен. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
Так, пленный военнослужащий 78-го десантно-штурмового полка ВСУ рассказал, что мобилизованных в ВСУ на коротких занятиях учили, как правильно сдаваться в плен.

«Как правильно себя вести в плену: что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно», — рассказал Симончук.

Он также отметил, что командование советовало не вести себя агрессивно и особо не активничать.

Кроме того, военнопленный добавил, что командование украинской армии скрывает истинное число погибших и записывает их как пропавших без вести. Подобная практика используется в том числе в подразделениях, размещенных в селе Никольское Сумской области и окрестностях.

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