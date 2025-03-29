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Российские военные освободили населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, от противника очищено село Щербаки в Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что Пантелеймоновку штурмовали подразделения «Южной» группировки войск. Её части, помимо освобождения населённого пункта, нанесли поражения формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР. На данном направлении противник потерял до 150 военнослужащих.
Щербаки освобождали подразделения войсковой группировки «Днепр». Оба населённых пункта перешли под полный контроль российских войск в результате активных и решительных наступательных действий, сообщили в Минобороны.
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Щербаки освобождали подразделения войсковой группировки «Днепр». Оба населённых пункта перешли под полный контроль российских войск в результате активных и решительных наступательных действий, сообщили в Минобороны.
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Александр Бойцов