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В Курской области российские подразделения уверенно продвигаются вперёд к государственной границе с Украиной. Накануне, 28 марта, бойцы войсковой группировки «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также рассказали, что штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии оттеснили противника и заняли важный опорный пункт ВСУ в приграничной полосе Курской области.
Ранее командование группировки войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что части Вооружённых сил страны приступили к реализации завершающего этапа операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ, вторгшихся на территорию российского региона 6 августа 2024 года.
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Ранее командование группировки войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что части Вооружённых сил страны приступили к реализации завершающего этапа операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ, вторгшихся на территорию российского региона 6 августа 2024 года.
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Александр Бойцов