Минобороны: Российские войска освободили село Ровнополь в ДНР

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk
Российские войска в результате наступательной операции освободили населённый пункт Ровнополь в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. В штурме села участвовали подразделения войсковой группировки «Восток».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле в ДНР. Успешно отражены две контратаки штурмовых подразделений 101-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ. Украинские войска были вынуждены отступить с потерями.
В оборонном ведомстве уточнили, что противник потерял до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, один бронетранспортёр (БТР), семь автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства.
Читайте также:
ВС РФ подняли флаг России в Макаровке ДНР
Командир БАРС-9: Петропавловка перешла под полный огневой контроль войск РФ
Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Волченка в ДНР
Александр Бойцов