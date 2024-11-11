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Бойцы ВС РФ подняли российский флаг в населенном пункте Макаровка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем телеграм-канале. По его данным, ВСУ были выбиты штурмовиками 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады.
«В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки. Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте», — написал он.Рогов отметил, что Макаровка расположена на Времевском направлении Запорожского фронта, чуть севернее Старомайорского и Урожайного. Данный поселок, добавил он, был временно захвачен во время так называемого «контрнаступа» в 2023 году.
Ранее командир отряда БАРС-9 с позывным Сварожич сообщил, что населенный пункт Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем российских войск. По его информации, все пути снабжения контролируются войсками РФ и простреливаются, поэтому ротация частей ВСУ и подвоз боеприпасов практически невозможны.
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