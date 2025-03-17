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ВС РФ осталось зачистить от ВСУ одно село до полного освобождения Курской области

Mash: до полного освобождения Курской области ВС РФ остался один населённый пункт
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

До полного освобождения Курской области российским войскам осталось зачистить от ВСУ всего один населённый пункт. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время украинские боевики продолжают контролировать только один населённый пункт под Курском – Горналь.

Накануне ВС РФ освободили Гуево и Гоголевку. В первом населённом пункте украинские войска организовали самый мощный укрепрайон. Но, несмотря на это, бойцам 810-й бригады ВС РФ удалось пробить оборону и зачистить территорию. Несколько дней назад в центре села был установлен флаг России.

Сейчас в единственном населённом пункте, остающимся под контролем ВСУ, ведутся активные бои. ВС РФ перешли в штурм и освободили уже порядка 50% территории.

Российские военные также рассказали об обстановке в Заолешенке, где находится магазин «Пятёрочка», в который в первые дни вторжения нагрянули боевики ВСУ. Они засняли видео из магазина, которые разлетелись по Сети. По данным ВС РФ, с августа прошлого года в населённом пункте погибло от 800 до 1000 украинских военных. Также в квартирах и домах местных жителей были найдены схроны.

До выхода на госграницу с Украиной российским войскам осталось менее полутора километров.

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#курская область
#вс рф
#всу
#военные
#флаг
#атака
#сво
Politico: США помогли убедить Венгрию продлить санкции против РФ
17 марта 2025, 11:28

Фото: iStock/ designer491

Будапешт снял возражения по вопросу продления антироссийских санкций Евросоюза, истекающих в январе 2025 года, после телефонного разговора министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники.
В январе Будапешт не стал автоматически продлевать санкции Евросоюза против РФ. Венгрия ссылалась на приход к власти в Штатах республиканской администрации нового президента.

Отмечалось, что Трамп вдруг пригрозил ввести новые ограничения в отношении России.

«А госсекретарь США Марко Рубио позвонил венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто, призвав его не пускать под откос санкционный режим [европейского] блока», — подчеркнули авторы материала.

Источники Politico уточнили, что беседа Сийярто с Рубио «помогла убедить Будапешт сдать назад». Министерство иностранных дел Венгрии не стало отвечать на запросы газеты.


Случившееся принесло уверенность «ястребам» в Евросоюзе, которые посчитали, что Штаты при Трампе будут проводить жесткую санкционную политику.

Однако американский президент может «изменить курс в любой момент» и предложить смягчить санкции во время двусторонних переговоров с РФ, объяснило издание.

«Если это случится, то Евросоюз потеряет ключевой рычаг в своих попытках обуздать венгров. Учитывая, что для продления или принятия новых санкций требуется консенсус, это может стать проблемой», — заметили авторы материала.

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#санкции
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ВСУ ввели курс по правилам поведения в плену
ТАСС: ВСУ в ходе боев в Курской области ввели курс по правилам поведения в плену
17 марта 2025, 09:16

Фото: iStock/reflection_art

В учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области был введен специальный курс по правилам поведения в российском плену. Об этом пишет ТАСС.
Это решение стало результатом наблюдений за массовой сдачей украинских солдат, сообщает агентство со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По информации, предоставленной собеседником, допрос пленного из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ подтвердил, что курс был разработан в условиях активных боевых действий на территории Курской области. Преподаватели курса отметили, что многие солдаты ВСУ были насильно мобилизованы и при первой же возможности намерены сдаться в плен, где они должны избегать раскрытия лишней информации.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.

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#вс рф
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Атака ВСУ на Кубань, наступление ВС РФ в Курской области, зачистка Суджи: последние новости СВО
17 марта 2025, 08:56

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, укрепляя свои позиции и нанося удары по инфраструктуре украинских вооруженных сил, несмотря на их сопротивление. На Запорожском, Угледарском и других фронтах ВС РФ добиваются успехов, захватывая новые территории и создавая плацдармы для дальнейших операций. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область

В Курской области одним из ключевых событий стало успешное наступление российских войск в сторону пограничного пункта пропуска «Суджа». Авангарды Вооруженных сил РФ смогли занять важный холм, расположенный непосредственно перед этой точкой. Захват высоты открывает новые тактические возможности для дальнейшего продвижения и создает дополнительные трудности для украинских боевиков, стремящихся удержать свои позиции в этом районе.

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На окраинах сел Олешня и Гуево российские силы также укрепили свои успехи. В Олешне обстановка остается нестабильной: наступление продолжается, и окончательный контроль над селом еще не установлен. В то же время в Гуево украинские формирования перешли к активной обороне, пытаясь замедлить продвижение российских войск. Потеря этого населенного пункта может иметь серьезные последствия: в случае его захвата российские силы получат выход к району Мирополья, что значительно подорвет позиции противника. Для украинских боевиков это станет критическим ударом, так как они лишатся возможности обстреливать ключевую дорогу снабжения, связывающую Большое Солдатское и Суджу.


Атака БПЛА на Ейск 17 марта

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины пытались осуществить массовую атаку на Краснодарский край. Жители Ейска и окрестных районов сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны минувшей ночью. Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.

SHOT также отметил, что предварительно несколько воздушных целей были сбиты. Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Тульской области, где жителей призвали быть бдительными. В Астраханской области один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он отметил в своем Telegram-канале, что пострадавший был госпитализирован. Обломки БПЛА вызвали пожар на одном из объектов, однако ситуация находится под контролем, и специалисты экстренных служб работают над устранением последствий.

Фото: iStock/kovalchuk

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска достигли значительных успехов. Подразделения РФ успешно прорвались в оборонительные позиции противника между Шевченко и Вольным Полем, заняв ключевые высоты и значительно ослабив правый фланг ВСУ в районе Шевченко. С южного направления ВС РФ контролируют Весёлое, захватив водокачку, птицеферму и высоты в лесополосах, а с востока село постепенно окружено. Несмотря на контратаки ВСУ, их попытки вернуть утраченные позиции пока не увенчались успехом. Этот прорыв подчеркивает высокую координацию и эффективность действий российских войск.


Торецкое направление

В Торецке российские силы начали контрнаступление, вернув под контроль ряд позиций и опорных пунктов в городской застройке, а также в районе посёлка Крымское. Бои в условиях плотной застройки требуют высокой квалификации и точности.


Северское направление

На Северском направлении продолжается фронтальный охват Верхнекаменского. Интенсивные столкновения происходят к северу от села, где ВС РФ продвигаются вперед, пробивая оборону ВСУ по линии Григоровка – Верхнекаменское и стремятся захватить ключевые высоты.

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Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские войска сосредоточили усилия на прорыве обороны ВСУ в районах Торского и Дробышево. В районе Заречное-Торское продолжается контрбатарейная борьба, а армия России стремится установить огневой контроль над дорогами, ведущими к Дробышево и Лиману. Из района Ивановки подразделения ВС РФ наступают на Колодези и в сторону Зелёной Долины. По сообщениям с мест, Новолюбовка освобождена, и российские силы продвигаются к селу Новое, усиливая давление на противника.

Часовоярское направление

Ситуация в Часов Яре остаётся крайне напряжённой. Военные действия сосредоточены на трёх оставшихся участках жилой застройки в районах Новосеверный и Западный, которые разделяет железнодорожная линия. Российские штурмовые группы, несмотря на интенсивный обстрел со стороны украинских РСЗО и артиллерии, медленно, но уверенно продвигаются вперёд.

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#сво
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Симоньян удивляет гимн Украины
Симоньян всегда изумлял текст гимна Украины о том, что страна еще не умерла
17 марта 2025, 06:42

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что ее всегда изумлял начальный текст гимна украины о том, что страна еще не умерла. Об этом Главный редактор телеканала RT заявила в ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«И тогда мы возвращаемся к гимну Украины, который меня всегда изумлял. Гимн Украины, как мы знаем, начинается со слов "Ще не вмерла Украина". Вот вы представляете, что гимн России начинался со слов "еще не умерла Россия"? Это вызывало бы недоумение, что, дескать, значит — "еще не умерла", а что собирается? Что, при смерти? "Ще не вмерла" это относится к тем, кто при смерти, а это их государственный гимн» — заявила Симоньян.

Еще журналистка обратила внимание на фразу в тексте гимна: «будем биться и умрем». В связи с этим Симоньян сказала:

«То есть, гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?».

По словам журналистки, подобное сходство имеется и в гимне Польши. К тому же в песне страны есть слова о Наполеоне Бонапарте, который якобы научил побеждать Польшу. Это тоже удивило Симоньян и она предложила напомнить стране, как побеждал французский полководец.

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#украина
#страны
#рф
#польша
#маргарита симоньян
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Марочко: в ЛНР бойцы РФ за неделю уничтожили почти 6 тыс. солдат и наемников ВСУ
17 марта 2025, 06:15

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

За прошедшую неделю российские военные уничтожили почти шесть тысяч солдат и наемников на рубежах Луганской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили более 5 715 украинских боевиков и наемников - на 935 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — поделился с агентством эксперт.

Как отметил Марочко, наибольший ущерб украинской армии нанесли бойцы группировки «Север». За прошедшую неделю на рубежах ЛНР были также уничтожены 12 танков, 100 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 полевых складов с боеприпасами, а еще более 300 различных боевых машин ВСУ.

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#эксперт
#минобороны рф
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#лнр
#сво
#всу
#украина
#наемники
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