ВС РФ осталось зачистить от ВСУ одно село до полного освобождения Курской области

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что ее всегда изумлял начальный текст гимна украины о том, что страна еще не умерла. Об этом Главный редактор телеканала RT заявила в ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».