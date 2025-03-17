ВС РФ осталось зачистить от ВСУ одно село до полного освобождения Курской области

Фото: iStock/Anna_Anikina
До полного освобождения Курской области российским войскам осталось зачистить от ВСУ всего один населённый пункт. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время украинские боевики продолжают контролировать только один населённый пункт под Курском – Горналь.
Накануне ВС РФ освободили Гуево и Гоголевку. В первом населённом пункте украинские войска организовали самый мощный укрепрайон. Но, несмотря на это, бойцам 810-й бригады ВС РФ удалось пробить оборону и зачистить территорию. Несколько дней назад в центре села был установлен флаг России.
Сейчас в единственном населённом пункте, остающимся под контролем ВСУ, ведутся активные бои. ВС РФ перешли в штурм и освободили уже порядка 50% территории.
Российские военные также рассказали об обстановке в Заолешенке, где находится магазин «Пятёрочка», в который в первые дни вторжения нагрянули боевики ВСУ. Они засняли видео из магазина, которые разлетелись по Сети. По данным ВС РФ, с августа прошлого года в населённом пункте погибло от 800 до 1000 украинских военных. Также в квартирах и домах местных жителей были найдены схроны.
До выхода на госграницу с Украиной российским войскам осталось менее полутора километров.
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Накануне ВС РФ освободили Гуево и Гоголевку. В первом населённом пункте украинские войска организовали самый мощный укрепрайон. Но, несмотря на это, бойцам 810-й бригады ВС РФ удалось пробить оборону и зачистить территорию. Несколько дней назад в центре села был установлен флаг России.
Сейчас в единственном населённом пункте, остающимся под контролем ВСУ, ведутся активные бои. ВС РФ перешли в штурм и освободили уже порядка 50% территории.
Российские военные также рассказали об обстановке в Заолешенке, где находится магазин «Пятёрочка», в который в первые дни вторжения нагрянули боевики ВСУ. Они засняли видео из магазина, которые разлетелись по Сети. По данным ВС РФ, с августа прошлого года в населённом пункте погибло от 800 до 1000 украинских военных. Также в квартирах и домах местных жителей были найдены схроны.
До выхода на госграницу с Украиной российским войскам осталось менее полутора километров.
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Анастасия Чинкова