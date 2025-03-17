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Атака ВСУ на Кубань, наступление ВС РФ в Курской области, зачистка Суджи: последние новости СВО

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, укрепляя свои позиции и нанося удары по инфраструктуре украинских вооруженных сил, несмотря на их сопротивление. На Запорожском, Угледарском и других фронтах ВС РФ добиваются успехов, захватывая новые территории и создавая плацдармы для дальнейших операций. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область

В Курской области одним из ключевых событий стало успешное наступление российских войск в сторону пограничного пункта пропуска «Суджа». Авангарды Вооруженных сил РФ смогли занять важный холм, расположенный непосредственно перед этой точкой. Захват высоты открывает новые тактические возможности для дальнейшего продвижения и создает дополнительные трудности для украинских боевиков, стремящихся удержать свои позиции в этом районе.

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На окраинах сел Олешня и Гуево российские силы также укрепили свои успехи. В Олешне обстановка остается нестабильной: наступление продолжается, и окончательный контроль над селом еще не установлен. В то же время в Гуево украинские формирования перешли к активной обороне, пытаясь замедлить продвижение российских войск. Потеря этого населенного пункта может иметь серьезные последствия: в случае его захвата российские силы получат выход к району Мирополья, что значительно подорвет позиции противника. Для украинских боевиков это станет критическим ударом, так как они лишатся возможности обстреливать ключевую дорогу снабжения, связывающую Большое Солдатское и Суджу.


Атака БПЛА на Ейск 17 марта

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины пытались осуществить массовую атаку на Краснодарский край. Жители Ейска и окрестных районов сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны минувшей ночью. Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.

SHOT также отметил, что предварительно несколько воздушных целей были сбиты. Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Тульской области, где жителей призвали быть бдительными. В Астраханской области один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он отметил в своем Telegram-канале, что пострадавший был госпитализирован. Обломки БПЛА вызвали пожар на одном из объектов, однако ситуация находится под контролем, и специалисты экстренных служб работают над устранением последствий.

Фото: iStock/kovalchuk

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска достигли значительных успехов. Подразделения РФ успешно прорвались в оборонительные позиции противника между Шевченко и Вольным Полем, заняв ключевые высоты и значительно ослабив правый фланг ВСУ в районе Шевченко. С южного направления ВС РФ контролируют Весёлое, захватив водокачку, птицеферму и высоты в лесополосах, а с востока село постепенно окружено. Несмотря на контратаки ВСУ, их попытки вернуть утраченные позиции пока не увенчались успехом. Этот прорыв подчеркивает высокую координацию и эффективность действий российских войск.


Торецкое направление

В Торецке российские силы начали контрнаступление, вернув под контроль ряд позиций и опорных пунктов в городской застройке, а также в районе посёлка Крымское. Бои в условиях плотной застройки требуют высокой квалификации и точности.


Северское направление

На Северском направлении продолжается фронтальный охват Верхнекаменского. Интенсивные столкновения происходят к северу от села, где ВС РФ продвигаются вперед, пробивая оборону ВСУ по линии Григоровка – Верхнекаменское и стремятся захватить ключевые высоты.

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Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские войска сосредоточили усилия на прорыве обороны ВСУ в районах Торского и Дробышево. В районе Заречное-Торское продолжается контрбатарейная борьба, а армия России стремится установить огневой контроль над дорогами, ведущими к Дробышево и Лиману. Из района Ивановки подразделения ВС РФ наступают на Колодези и в сторону Зелёной Долины. По сообщениям с мест, Новолюбовка освобождена, и российские силы продвигаются к селу Новое, усиливая давление на противника.

Часовоярское направление

Ситуация в Часов Яре остаётся крайне напряжённой. Военные действия сосредоточены на трёх оставшихся участках жилой застройки в районах Новосеверный и Западный, которые разделяет железнодорожная линия. Российские штурмовые группы, несмотря на интенсивный обстрел со стороны украинских РСЗО и артиллерии, медленно, но уверенно продвигаются вперёд.

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#лнр
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#контрнаступление
#сво
#статьи
Симоньян удивляет гимн Украины
Симоньян всегда изумлял текст гимна Украины о том, что страна еще не умерла
17 марта 2025, 06:42

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что ее всегда изумлял начальный текст гимна украины о том, что страна еще не умерла. Об этом Главный редактор телеканала RT заявила в ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«И тогда мы возвращаемся к гимну Украины, который меня всегда изумлял. Гимн Украины, как мы знаем, начинается со слов "Ще не вмерла Украина". Вот вы представляете, что гимн России начинался со слов "еще не умерла Россия"? Это вызывало бы недоумение, что, дескать, значит — "еще не умерла", а что собирается? Что, при смерти? "Ще не вмерла" это относится к тем, кто при смерти, а это их государственный гимн» — заявила Симоньян.

Еще журналистка обратила внимание на фразу в тексте гимна: «будем биться и умрем». В связи с этим Симоньян сказала:

«То есть, гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?».

По словам журналистки, подобное сходство имеется и в гимне Польши. К тому же в песне страны есть слова о Наполеоне Бонапарте, который якобы научил побеждать Польшу. Это тоже удивило Симоньян и она предложила напомнить стране, как побеждал французский полководец.

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#украина
#страны
#рф
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#маргарита симоньян
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Марочко: в ЛНР бойцы РФ за неделю уничтожили почти 6 тыс. солдат и наемников ВСУ
17 марта 2025, 06:15

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

За прошедшую неделю российские военные уничтожили почти шесть тысяч солдат и наемников на рубежах Луганской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили более 5 715 украинских боевиков и наемников - на 935 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — поделился с агентством эксперт.

Как отметил Марочко, наибольший ущерб украинской армии нанесли бойцы группировки «Север». За прошедшую неделю на рубежах ЛНР были также уничтожены 12 танков, 100 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 полевых складов с боеприпасами, а еще более 300 различных боевых машин ВСУ.

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#минобороны рф
#ущерб
#лнр
#сво
#всу
#украина
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Жительница Суджи: украинские танкисты признались, что их заставили воевать
17 марта 2025, 06:07

Фото: iStock/Olena_Z

По словам жительницы освобожденной Суджи в Курской области Анны Богуновой, украинские танкисты признались ей, что их заставили воевать. Об этом женщина рассказала РИА Новости.
«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали - мы не виноваты, нас послали», — передает агентство слова Анны.

Как объяснил женщине один из солдат, перед ними стоял выбор, либо пять лет просидеть в подвале тюрьмы, либо вступить в ряды ВСУ.

Напомним, что Суджа была освобождена от украинской армии на прошлой неделе. В Минобороны РФ сообщили об контроле над городом в четверг. Территория была освобождена группировкой войск «Север» в ходе наступательной операции в Курской области. В общем Суджа находилась под оккупацией ВСУ семь месяцев.

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#танки
#операции
#солдаты
#всу
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Войска РФ за сутки уничтожили 10 станций Starlink и 33 украинских беспилотника
17 марта 2025, 05:53

Фото: iStock/zim286

За прошедшие сутки российские военные группировки «Запад» смогли уничтожить 10 станций Starlink, 33 украинских беспилотника и 27 пунктов управления ими. Об этом пишет ТАСС.
«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожены... десять станций спутниковой связи Starlink и 27 пунктов управления БПЛА противника», — поделился с агентством начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.

Ранее «Радио 1» писало, что солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в конфликте с Россией. К тому же военные надеются на налаживание отношений РФ, так как между гражданами обеих стран есть множество родственных связей.

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#украина
#бпла
#солдаты
#всу
#рф
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El Pais: солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в конфликте с РФ
17 марта 2025, 04:50

Фото: iStock/IherPhoto

Солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в вооруженном конфликте с Россией. Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на 30 бойцов украинской армии.
«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей...», — заявил один из собеседников испанской газеты.

Другой военный выразил надежду на налаживание отношений между Украиной и Россией, так как между гражданами обеих стран есть множество родственных связей. К тому же солдат назвал безумием численность погибших в конфликте и заявил о необходимости найти способ остановить боевые действия.

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#всу
#вс рф
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