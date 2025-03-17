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Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, укрепляя свои позиции и нанося удары по инфраструктуре украинских вооруженных сил, несмотря на их сопротивление. На Запорожском, Угледарском и других фронтах ВС РФ добиваются успехов, захватывая новые территории и создавая плацдармы для дальнейших операций. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская областьВ Курской области одним из ключевых событий стало успешное наступление российских войск в сторону пограничного пункта пропуска «Суджа». Авангарды Вооруженных сил РФ смогли занять важный холм, расположенный непосредственно перед этой точкой. Захват высоты открывает новые тактические возможности для дальнейшего продвижения и создает дополнительные трудности для украинских боевиков, стремящихся удержать свои позиции в этом районе.
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На окраинах сел Олешня и Гуево российские силы также укрепили свои успехи. В Олешне обстановка остается нестабильной: наступление продолжается, и окончательный контроль над селом еще не установлен. В то же время в Гуево украинские формирования перешли к активной обороне, пытаясь замедлить продвижение российских войск. Потеря этого населенного пункта может иметь серьезные последствия: в случае его захвата российские силы получат выход к району Мирополья, что значительно подорвет позиции противника. Для украинских боевиков это станет критическим ударом, так как они лишатся возможности обстреливать ключевую дорогу снабжения, связывающую Большое Солдатское и Суджу.
Атака БПЛА на Ейск 17 мартаTelegram-канал SHOT сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины пытались осуществить массовую атаку на Краснодарский край. Жители Ейска и окрестных районов сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны минувшей ночью. Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.
SHOT также отметил, что предварительно несколько воздушных целей были сбиты. Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Тульской области, где жителей призвали быть бдительными. В Астраханской области один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он отметил в своем Telegram-канале, что пострадавший был госпитализирован. Обломки БПЛА вызвали пожар на одном из объектов, однако ситуация находится под контролем, и специалисты экстренных служб работают над устранением последствий.
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Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские войска достигли значительных успехов. Подразделения РФ успешно прорвались в оборонительные позиции противника между Шевченко и Вольным Полем, заняв ключевые высоты и значительно ослабив правый фланг ВСУ в районе Шевченко. С южного направления ВС РФ контролируют Весёлое, захватив водокачку, птицеферму и высоты в лесополосах, а с востока село постепенно окружено. Несмотря на контратаки ВСУ, их попытки вернуть утраченные позиции пока не увенчались успехом. Этот прорыв подчеркивает высокую координацию и эффективность действий российских войск.
Торецкое направлениеВ Торецке российские силы начали контрнаступление, вернув под контроль ряд позиций и опорных пунктов в городской застройке, а также в районе посёлка Крымское. Бои в условиях плотной застройки требуют высокой квалификации и точности.
Северское направлениеНа Северском направлении продолжается фронтальный охват Верхнекаменского. Интенсивные столкновения происходят к северу от села, где ВС РФ продвигаются вперед, пробивая оборону ВСУ по линии Григоровка – Верхнекаменское и стремятся захватить ключевые высоты.
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Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские войска сосредоточили усилия на прорыве обороны ВСУ в районах Торского и Дробышево. В районе Заречное-Торское продолжается контрбатарейная борьба, а армия России стремится установить огневой контроль над дорогами, ведущими к Дробышево и Лиману. Из района Ивановки подразделения ВС РФ наступают на Колодези и в сторону Зелёной Долины. По сообщениям с мест, Новолюбовка освобождена, и российские силы продвигаются к селу Новое, усиливая давление на противника.
Часовоярское направлениеСитуация в Часов Яре остаётся крайне напряжённой. Военные действия сосредоточены на трёх оставшихся участках жилой застройки в районах Новосеверный и Западный, которые разделяет железнодорожная линия. Российские штурмовые группы, несмотря на интенсивный обстрел со стороны украинских РСЗО и артиллерии, медленно, но уверенно продвигаются вперёд.
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