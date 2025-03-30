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Минобороны: Российские войска освободили село Запорожье в ДНР

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Подразделения российских войск полностью завершили освобождение населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. В наступательной операции участвовали части войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в ведомстве добавили, что российские военные поразили формирования четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады национальной гвардии в районах других населенных пунктов ДНР.

В ходе попыток сдерживания наступательных действий российских войск противник потерял до 510 военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. ВС РФ продолжают продвижение вглубь оборонительных позиций ВСУ, заключили в Минобороны РФ.

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Житель Днепропетровска продаёт через Интернет тяжёлый танк Т10-М
30 марта 2025, 14:58

Фото: istockphoto/RobsonPL

В украинском Днепропетровске местный житель выставил на продажу тяжёлый танк Т10-М советских времён. За боевую машину он просит 7,3 миллиона гривен (примерно 15 миллионов рублей - ред.).
Скриншот объявления о продаже бронетехники, снабжённого фотографией, опубликовал телеграм-канал «Сигнал». Журналисты предположили, что продавец, как и многие сейчас на Украине, находится в нелёгком финансовом положении, поэтому он счёл, что любые средства заработка хороши, а потому начал приторговывать танками. Остаётся только гадать, действительно ли ему принадлежит бронированный монстр, которого он выставил на продажу, или это просто мрачноватая шутка.

Машина Т-10М является символом конца эпохи тяжёлых танков в СССР. Он стал последним советским тяжеловесом и уступил место основным боевым танкам, более лёгким и маневренным.

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МО РФ: Российские войска нанесли ракетный удар по подразделениям СБУ и ГУР
30 марта 2025, 14:41

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины. В результате успешной атаки уничтожено до 170 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также добавили, что комбинированными ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, несколько складов боеприпасов, цех по сборке дронов и склад, где они хранились.

Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники противника в 140 районах. Всего за прошедшую неделю военнослужащие Вооружённых сил РФ нанесли семь групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

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Активное наступление ВС РФ на купянском, покровском и угледарском направлениях: последние новости СВО на 30 марта
30 марта 2025, 10:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Плацдарм в Сумской области продолжает расширяться. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Веселовка, расположенного на границе с Курской областью.

За минувшие сутки на территории Сумской области были обнаружены и ликвидированы 12 групп противника. В их распоряжении были транспортные средства и бронированная техника. Активные боестолкновения продолжаются в Гуево, в окрестностях хутора Олешня, а также в районе Басовки. Общее продвижение ВС РФ в Курской области составило почти 3 километра.

В Сумской области российские войска продолжают продвигаться по линии Владимировка — Веселовка — Журавка. С приближением войск РФ к населённому пункту Юнаковка возникает всё большая опасность для логистических операций ВСУ в Сумской области.

Покровское направление


ВС РФ усиливают своё присутствие на юго-восточной окраине населённого пункта Богдановка. В районе населённого пункта Надеждинка российские штурмовые группы продвинулись на 3,5 километра, обойдя с юга населённый пункт Котляровка, который находится недалеко от Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

Напряжённые бои продолжаются в районе северной части Лысовки и Тарасовке.

Запорожское направление


ВС РФ продолжают успешно развивать наступление. Зона контроля расширяется в направлении Лобкового и в юго-западном направлении от населённого пункта Степовое.

С востока и юга села Лобковое идут активные боестолкновения. Украинские военные активно обороняются, используя все имеющиеся в их распоряжении огневые средства.

Вчера в районе Щербаков был успешно завершён прорыв линии фронта, что привело к полному освобождению населённого пункта. Это было официально подтверждено Министерством обороны РФ. Этот успех укрепляет позиции ВС РФ в регионе и открывает новые возможности для дальнейшего продвижения.

Солдаты ВСУ разбили голову жителю Казачьей Локни за незнание украинского языка
Солдаты ВСУ разбили голову жителю Казачьей Локни за незнание украинского языка

Угледарское направление


Российские войска успешно преодолели водную преграду — реку Мокрые Ялы, и заняли позиции на восточных рубежах Весёлого. В настоящее время здесь происходят интенсивные боевые действия.

В то же время российские подразделения активно готовятся к штурму населённого пункта Отрадное, до которого осталось примерно четыре километра. Артиллерийская подготовка к штурму ведётся с большой интенсивностью.

Захват этого населённого пункта создаст предпосылки для быстрого окружения украинских подразделений в районе Разлива, Богатыря и Алексеевки. Это станет значимым шагом в перехвате инициативы на данном участке.

К востоку от населённого пункта Шевченко продолжаются столкновения за контроль над Вольным Полем и близлежащими лесными массивами.

Купянское направление


Вчера Министерство обороны объявило об освобождении Красного Первого. Сегодня подразделения ВС РФ начали продвижение по границе села, зачищая прилегающие лесные территории.

Ожидается, что в скором времени военные действия продолжатся в северо-западном направлении. Это позволит отбросить украинские войска от границы с Белгородской областью и нарушить их логистические маршруты.


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Солдаты ВСУ разбили голову жителю Казачьей Локни за незнание украинского языка
30 марта 2025, 05:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Во время оккупации Курской области солдаты ВСУ разбили голову жителю Казачьей Локни за незнание украинского языка. Об этом рассказала супруга пострадавшего агентству РИА Новости.
«Были такие (украинские военные), которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову», — рассказала изданию женщина.

Как оказалось, солдаты регулярно избивали ее супруга под разными предлогами. К тому же военные в один из разов поставили жителей на колени и начали стрелять по земле возле их колен.

Во время оккупации супруги пошли за пайками. В этот момент украинский солдат сказал, что при его желании он бы всех жителей порезал на лоскуты.

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МИД объяснил механизм внешнего управления Украиной в контексте заявлений Путина
30 марта 2025, 04:49

Фото: iStock/alzay

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов объяснили механизм управления Украиной после заявлений российского президента Владимира Путина по данной теме. Этим дипломат поделился с ТАСС.
«Совбез ООН рассматривает предложения доклада и принимает окончательное решение о создании временной администрации — в форме своей резолюции или иного документа, что, опять же, предполагает согласие его членов, включая постоянных», — рассказал Логвинов агентству.

Как оказалось, подобные случаи уже случались в мировой истории, в связи с чем после переговоров Россия или посредники могут подать такой запрос в ООН. В качестве примера Логвинов назвал Камбоджу, Восточный Тимор, а также Восточную Славонию, Баранью и Западный Срем. Изначально там стороны договаривались о подобной инициативе, после чего организация получала полномочия на руководство страной.

После этого генсек ООН должен заняться разработкой принципов создания временной администрации, после чего они должны получить поддержку у Совбеза. Далее генсек готовит доклад о временной администрации страны.

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