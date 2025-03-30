Минобороны: Российские войска освободили село Запорожье в ДНР

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Подразделения российских войск полностью завершили освобождение населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. В наступательной операции участвовали части войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в ведомстве добавили, что российские военные поразили формирования четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады национальной гвардии в районах других населенных пунктов ДНР.
В ходе попыток сдерживания наступательных действий российских войск противник потерял до 510 военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. ВС РФ продолжают продвижение вглубь оборонительных позиций ВСУ, заключили в Минобороны РФ.
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В ходе попыток сдерживания наступательных действий российских войск противник потерял до 510 военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. ВС РФ продолжают продвижение вглубь оборонительных позиций ВСУ, заключили в Минобороны РФ.
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Александр Бойцов