Фото: iStock/Michele Ursi
Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Плацдарм в Сумской области продолжает расширяться. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Веселовка, расположенного на границе с Курской областью.
За минувшие сутки на территории Сумской области были обнаружены и ликвидированы 12 групп противника. В их распоряжении были транспортные средства и бронированная техника. Активные боестолкновения продолжаются в Гуево, в окрестностях хутора Олешня, а также в районе Басовки. Общее продвижение ВС РФ в Курской области составило почти 3 километра.
В Сумской области российские войска продолжают продвигаться по линии Владимировка — Веселовка — Журавка. С приближением войск РФ к населённому пункту Юнаковка возникает всё большая опасность для логистических операций ВСУ в Сумской области.
ВС РФ усиливают своё присутствие на юго-восточной окраине населённого пункта Богдановка. В районе населённого пункта Надеждинка российские штурмовые группы продвинулись на 3,5 километра, обойдя с юга населённый пункт Котляровка, который находится недалеко от Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
Напряжённые бои продолжаются в районе северной части Лысовки и Тарасовке.
ВС РФ продолжают успешно развивать наступление. Зона контроля расширяется в направлении Лобкового и в юго-западном направлении от населённого пункта Степовое.
С востока и юга села Лобковое идут активные боестолкновения. Украинские военные активно обороняются, используя все имеющиеся в их распоряжении огневые средства.
Вчера в районе Щербаков был успешно завершён прорыв линии фронта, что привело к полному освобождению населённого пункта. Это было официально подтверждено Министерством обороны РФ. Этот успех укрепляет позиции ВС РФ в регионе и открывает новые возможности для дальнейшего продвижения.
Российские войска успешно преодолели водную преграду — реку Мокрые Ялы, и заняли позиции на восточных рубежах Весёлого. В настоящее время здесь происходят интенсивные боевые действия.
В то же время российские подразделения активно готовятся к штурму населённого пункта Отрадное, до которого осталось примерно четыре километра. Артиллерийская подготовка к штурму ведётся с большой интенсивностью.
Захват этого населённого пункта создаст предпосылки для быстрого окружения украинских подразделений в районе Разлива, Богатыря и Алексеевки. Это станет значимым шагом в перехвате инициативы на данном участке.
К востоку от населённого пункта Шевченко продолжаются столкновения за контроль над Вольным Полем и близлежащими лесными массивами.
Вчера Министерство обороны объявило об освобождении Красного Первого. Сегодня подразделения ВС РФ начали продвижение по границе села, зачищая прилегающие лесные территории.
Ожидается, что в скором времени военные действия продолжатся в северо-западном направлении. Это позволит отбросить украинские войска от границы с Белгородской областью и нарушить их логистические маршруты.
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Курская область
Плацдарм в Сумской области продолжает расширяться. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Веселовка, расположенного на границе с Курской областью.
За минувшие сутки на территории Сумской области были обнаружены и ликвидированы 12 групп противника. В их распоряжении были транспортные средства и бронированная техника. Активные боестолкновения продолжаются в Гуево, в окрестностях хутора Олешня, а также в районе Басовки. Общее продвижение ВС РФ в Курской области составило почти 3 километра.
В Сумской области российские войска продолжают продвигаться по линии Владимировка — Веселовка — Журавка. С приближением войск РФ к населённому пункту Юнаковка возникает всё большая опасность для логистических операций ВСУ в Сумской области.
Покровское направление
ВС РФ усиливают своё присутствие на юго-восточной окраине населённого пункта Богдановка. В районе населённого пункта Надеждинка российские штурмовые группы продвинулись на 3,5 километра, обойдя с юга населённый пункт Котляровка, который находится недалеко от Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
Напряжённые бои продолжаются в районе северной части Лысовки и Тарасовке.
Запорожское направление
ВС РФ продолжают успешно развивать наступление. Зона контроля расширяется в направлении Лобкового и в юго-западном направлении от населённого пункта Степовое.
С востока и юга села Лобковое идут активные боестолкновения. Украинские военные активно обороняются, используя все имеющиеся в их распоряжении огневые средства.
Вчера в районе Щербаков был успешно завершён прорыв линии фронта, что привело к полному освобождению населённого пункта. Это было официально подтверждено Министерством обороны РФ. Этот успех укрепляет позиции ВС РФ в регионе и открывает новые возможности для дальнейшего продвижения.
Солдаты ВСУ разбили голову жителю Казачьей Локни за незнание украинского языка
Угледарское направление
Российские войска успешно преодолели водную преграду — реку Мокрые Ялы, и заняли позиции на восточных рубежах Весёлого. В настоящее время здесь происходят интенсивные боевые действия.
В то же время российские подразделения активно готовятся к штурму населённого пункта Отрадное, до которого осталось примерно четыре километра. Артиллерийская подготовка к штурму ведётся с большой интенсивностью.
Захват этого населённого пункта создаст предпосылки для быстрого окружения украинских подразделений в районе Разлива, Богатыря и Алексеевки. Это станет значимым шагом в перехвате инициативы на данном участке.
К востоку от населённого пункта Шевченко продолжаются столкновения за контроль над Вольным Полем и близлежащими лесными массивами.
Купянское направление
Вчера Министерство обороны объявило об освобождении Красного Первого. Сегодня подразделения ВС РФ начали продвижение по границе села, зачищая прилегающие лесные территории.
Ожидается, что в скором времени военные действия продолжатся в северо-западном направлении. Это позволит отбросить украинские войска от границы с Белгородской областью и нарушить их логистические маршруты.
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Елена Генералова