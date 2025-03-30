МО РФ: Российские войска нанесли ракетный удар по подразделениям СБУ и ГУР

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Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины. В результате успешной атаки уничтожено до 170 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также добавили, что комбинированными ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, несколько складов боеприпасов, цех по сборке дронов и склад, где они хранились.
Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники противника в 140 районах. Всего за прошедшую неделю военнослужащие Вооружённых сил РФ нанесли семь групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.
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Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники противника в 140 районах. Всего за прошедшую неделю военнослужащие Вооружённых сил РФ нанесли семь групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.
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Александр Бойцов