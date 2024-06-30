Минобороны: Российские войска освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российские военнослужащие установили контроль над населёнными пунктами Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Кроме того, по сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, части Вооружённых сил РФ в составе группировки »войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь, Времевка, Новоукраинка и Великая Новоселка в ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады территориальной обороны противника.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение. Было нанесено поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады национальной гвардии.
Читайте также:
Российские войска ударили по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке бомбой ФАБ-3000
Удар по эшелону ВСУ, ранения сотрудников МЧС, повреждение школы: последние новости СВО
Сальдо: Российские войска отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области
Александр Бойцов