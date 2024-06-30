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Минобороны: Российские войска освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

30 июня 2024, 13:46
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие установили контроль над населёнными пунктами Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.


Кроме того, по сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, части Вооружённых сил РФ в составе группировки »войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь, Времевка, Новоукраинка и Великая Новоселка в ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады территориальной обороны противника.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение. Было нанесено поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады национальной гвардии.

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#всу
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#атака
На Украине задержали 17 уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию
На границе Украины задержали 17 военнообязанных, пытавшихся бежать в Венгрию
30 июня 2024, 13:19

Фото: iStock/reflection_art

Пограничники на украинско-венгерской границе задержали микроавтобус с 17 военнообязанными мужчинами, которые пытались нелегально покинуть территорию Украины. Об этом сообщает госпогранслужба страны в своём Telegram-канале.
Отмечается, что автобус был остановлен в 200 метрах от границы с Венгрией. В нём находились 17 мужчин из разных областей Украины, которые, предварительно заплатив от 3 до 12 тысяч долларов, пытались незаконно покинуть страну.

Задержанных доставили в пограничное подразделение, где были составлены протоколы административного нарушения. Там же займутся установлением всех лиц, причастных к схеме вывоза уклонистов.

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#задержание
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Российские войска ударили по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке бомбой ФАБ-3000
30 июня 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Вооружённые силы России нанесли удар по пункту управления ВСУ, расположенному в селе Новгородское, которое украинские власти переименовали вНью-Йорк, на подконтрольной Киеву части территории ДНР. Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000 с управляемым модулем.
Видео этого удара опубликовано в телеграм-канале «Изнанка». В посёлке, названном киевскими чиновниками в честь делового центра заокеанских союзников, располагался командный пункт батальона 41-й отдельной механизированной бригады. Теперь о нём можно говорить только в прошедшем времени — здание, где находился штаб подразделения, полностью уничтожено.

По сообщению авторов телеграм-канала, в результате атаки было уничтожено до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Отмечается, что в очередной раз была подтверждена высочайшая эффективность российских трёхтонных авиабомб.







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ВСУ обстреляли металлургический комбинат при ночной атаке на Липецк
Baza: Новолипецкий металлургический комбинат был повреждён при ночной атаке ВСУ
30 июня 2024, 13:07

Фото: iStock/Naypong

Новолипецкий металлургический комбинат получил повреждения при ночной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Подчеркнём, что Минобороны РФ официально не комментировано данную информацию.

По данным канала, минувшей ночью ВСУ запустили несколько беспилотников в сторону Липецкой области, семь из которых упали и взорвались на территории предприятия.

В результате была повреждены установка разделения кислорода и гараж, в котором вспыхнул пожар.

Как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, средства ПВО в ночь на 30 июня сбили над территорией региона девять беспилотников. Обломок одного из них упал на крышу частного дома, никто не пострадал.

Кроме того, Минобороны РФ сообщало, что прошлой ночью ВСУ предприняли попытки атаки Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Орловской и Липецкой областей. Для этого они запустили 36 беспилотников.

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#беспилотник
#всу
#липецкая область
#обстрел
#завод
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Два ребёнка пострадали при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР
Пушилин: при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по Ясиноватой пострадали два ребёнка
30 июня 2024, 12:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле Ясиноватой в ДНР пострадали два ребёнка. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ обстреляли населённый пункт из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате этого получили ранения средней степени тяжести мальчик 2020 года рождения и девочка 2009 года рождения.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об одной выпущенной в сторону Ясиноватой ракете ВСУ. Это произошло в 08:50 по мск.

Также стало известно, что в воскресенье украинские войска запустили беспилотник в сторону Курской области. Российские средства ПВО оперативно ликвидировали объект. Однако в результате падения его обломков были повреждены несколько частных домов и школа.

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#обстрел
#всу
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Стало известно о неэффективности борьбы ВСУ с дронами типа «Герань»
Военэксперт Суконкин: меры ВСУ по борьбе с «Геранями» стали малоэффективными
30 июня 2024, 12:13

Фото: iStock/bbsferrari

Меры ВСУ по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Об этом в беседе с «МК» сообщил военный эксперт Алексей Суконкин.
Отмечается, что ранее дроны такого типа запускались на высоте 100-200 метров. Однако после использования украинскими войсками расчётов ПВО со спаренными или счетверенными зенитными пулемётами ВС РФ сменили высоту полёта до 1000 метров. В связи с этим ранее предпринимаемые ВСУ меры стали неэффективными.

Ранее немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что ВС РФ свободны в использовании беспилотников на Украине из-за значительных потерь ПВО ВСУ.

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#вс рф
#всу
#беспилотник
#пво
#борьба
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Удар по эшелону ВСУ, ранения сотрудников МЧС, повреждение школы: последние новости СВО
Артамонов: девять беспилотников сбиты над территорией Липецкой области
30 июня 2024, 11:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские средства ПВО предотвратили попытку ВСУ атаковать беспилотниками территории Липецкой, Воронежской, Брянской, Белгородской и Орловской областей минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.
Последние новости о ситуации в зоне проведения СВО по состоянию на 30 июля приводит редакция «Радио 1».

Российские войска отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области

ВС РФ отбросили подразделения ВСУ с левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Теперь боевые действия ведутся на островах. На остальной части региона есть природное разграничение – река Днепр.

МЧС сообщило о ранениях своих сотрудников при обстреле Донецка ВСУ

Четыре сотрудника МЧС России пострадали при обстреле ВСУ Донецка. Пожарные тушили пожар, возникший после обстрела. В этот момент появилась угроза повторного удара. Обстрел настиг их во время эвакуации из опасной зоны. В настоящее время сотрудники ведомства находятся в больнице.

ВС РФ нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В результате этого удара были поражены личный состав ВСУ, американские БТР М113, ЗРК «Бук-М1», БМП-2, грузовики и топливозаправщики.

Обломки БПЛА повредили частные дома и школу в Курской области

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в окрестностях села Гнилое в Курской области. В результате падения его обломков были повреждены три частных дома и школа. У построек посечены фасады и выбиты окна, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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В курском селе обломки сбитого дрона повредили три частных дома и школу
30 июня 2024, 11:08

Фото: istockphoto/aapsky

В окрестностях села Гнилое в Тимском районе Курской области дежурные системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате падения обломков повреждения получили несколько строений.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале врио губернатора уточнил, что пострадали три частных домовладения: повреждены крыши домов, заборы и выбиты окна. У здания местной школы посечён фасад и выбиты окна. Среди местного населения никто не пострадал. Смирнов пообещал, что администрация окажет собственникам повреждённого имущества необходимую помощь.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что ночью 30 июня над территорией Курской области были уничтожены 15 беспилотников. Накануне, 29 июня, населённые пункты региона неоднократно обстреливались. В деревне Городище при сбросе боеприпаса с коптера погибли пять человек, в том числе двое детей.

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Сальдо: Российские войска отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области
30 июня 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные отбросили подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с левобережной части Херсонской области. Боевые действия переместились на острова.
Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, российские войска активизировали свои действия, в результате чего противник был отброшен. Острова на Херсонском направлении являются участком боевого соприкосновения . На остальной части региона есть природное разграничение — река Днепр.

В настоящее время Вооружённые силы РФ расширяют зону контроля на днепровских островах. ВСУ ранее неоднократно предпринимали попытки закрепиться на левом берегу, но все они заканчивались неудачей. Десантные операции противника также успеха не имели.

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В ДНР нашли экстремистские книги с оправданием Шухевича, изданные на деньги США
30 июня 2024, 09:02

Фото: istockphoto/ASphotowed

Книги, оправдывающие деятельность украинского пособника нацистов Романа Шухевича, нашли в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике. Они были изданы на средства фонда, которым руководит американский полковник военной разведки в резерве, украинец по происхождению.
Об этом РИА Новости рассказал мобилизованный из Костромской области с позывным Цапля. По словам бойца, экстремистская литература была обнаружена во время проведения операции по зачистке и разминированию прифронтовой территории. Год издания книг — 2007, то есть ещё до майдана. А в качестве издателя указан фонд «Наследие» из Чикаго, руководимый полковником военной разведки. Цапля рассказал, что книги были аккуратно завёрнуты и спрятаны на полке. По его словам, экстремистская литература на освобождённых территориях попадается довольно часто.

Фонд «Наследие» был создан при украинском банке «Уверенность», основанным в Чикаго Юлианом Кулясом. После войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, которая сотрудничала с ОУН* (Организация украинских националистов*). В 1949 году он вместе с родителями эмигрировал в США и построил там карьеру банкира и адвоката. В 1981 году Куляс получил степень магистра военной истории в Национальном университете обороны в Вашингтоне и звание полковника военной разведки в резерве.

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