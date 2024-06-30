Фото: istockphoto/Kamila Kozioł
Вооружённые силы России нанесли удар по пункту управления ВСУ, расположенному в селе Новгородское, которое украинские власти переименовали вНью-Йорк, на подконтрольной Киеву части территории ДНР. Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000 с управляемым модулем.
Видео этого удара опубликовано в телеграм-канале «Изнанка». В посёлке, названном киевскими чиновниками в честь делового центра заокеанских союзников, располагался командный пункт батальона 41-й отдельной механизированной бригады. Теперь о нём можно говорить только в прошедшем времени — здание, где находился штаб подразделения, полностью уничтожено.
По сообщению авторов телеграм-канала, в результате атаки было уничтожено до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. Отмечается, что в очередной раз была подтверждена высочайшая эффективность российских трёхтонных авиабомб.
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Александр Бойцов