Минобороны: Российские войска отразили попытку ВСУ атаковать «Турецкий поток»

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В ночь на последний день зимы, то есть 28 февраля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались атаковать компрессорную станцию «Русская», что в Краснодарском крае. Этот объект обеспечивает подачу газа по международному газопроводу «Турецкий поток».
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Сотрудники Минобороны уточнили, что в сторону станции, расположенной в небольшом населённом пункте Гай-Кодзор, было запущено три беспилотника самолётного типа с боевыми зарядами. Все они были своевременно обнаружены и уничтожены российскими дежурными силами противовоздушной обороны.
Сообщается, что падение сбитых дронов произошло на значительном удалении от объекта газовой инфраструктуры. Станция продолжает подавать газ в штатном режиме. Предыдущая попытка атаки станции была предпринята ВСУ 11 января. По утверждению оборонного ведомства, целью удара являлась попытка сорвать поставки газа в Европу.
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Сообщается, что падение сбитых дронов произошло на значительном удалении от объекта газовой инфраструктуры. Станция продолжает подавать газ в штатном режиме. Предыдущая попытка атаки станции была предпринята ВСУ 11 января. По утверждению оборонного ведомства, целью удара являлась попытка сорвать поставки газа в Европу.
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Александр Бойцов