ВС РФ уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Фото: iStock/MikeMareen
Российские войска за неделю уничтожили 48 безэкипажных боевых кораблей (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил агентству ТАСС высокопоставленный военный источник.
«4 сентября был нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК. Всего с 28 августа по 5 сентября было уничтожено 48 украинских БЭК», – заявил он, уточнив, что еще 38 единиц подобной техники повреждены в местах их складирования.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские войска нанесли 17 массированных ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В результате авиаударов были повреждены базы военной техники и горючего, предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, объекты энергетики, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов, места хранения беспилотных катеров и пункты временного размещения подразделений ВСУ.
Читайте также:
ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
ВС РФ идут к Торецку и Покровску, продвижение ВСУ под Курском остановлено: последние новости СВО
Пушилин: ВСУ несут ежедневные потери на окраинах Красногоровки в ДНР
Александр Климов