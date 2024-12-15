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Киевский режим продолжает попытки террористических атак на территорию России с той или иной степенью интенсивности. Дежурные системы противовоздушной обороны ВС РФ накануне, 14 декабря, в течение часа сбили пять украинских беспилотников над российскими регионами.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что атака со стороны Украины была предпринята в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени. Два вражеских БПЛА были сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Курской области. Ещё по одному системы ПВО уничтожили над Белгородской и Брянской областями. Ещё один дрон, направлявшийся в сторону Крыма, был обнаружен и нейтрализован над акваторией Чёрного моря.
Попытки нанесения ударов по мирным городам и объектам гражданской инфраструктуры на территории России предпринимаются киевским режимом ежедневно. Большинство украинских беспилотников и ракет уничтожаются дежурными средствами ПВО Армии России.
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Александр Бойцов