Минобороны: Средства ПВО за час уничтожили пять украинских дронов над Россией

Группировка ВСУ численностью около 700 человек окружена около города Курахово в Донецкой народной республике. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.