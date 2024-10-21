В Курской области заметили американские танки Abrams

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Американские танки Abrams были замечены в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что данные боевые машины использовались при уничтожении домов в селе Новоивановка. Один танк Abrams появился под прикрытием боевой машины пехоты (БМП) Bradley, также производства США.
По данным канала, оба эти вида западной техники имеются в арсенале у 47-й механизированной бригады ВСУ, часть которой после вторжения украинских войск в Курскую область была перемещена с Покровского на Курское направление.
Ранее сообщалось, что десантники ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard в районе населённого пункта Беловоды.
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По данным канала, оба эти вида западной техники имеются в арсенале у 47-й механизированной бригады ВСУ, часть которой после вторжения украинских войск в Курскую область была перемещена с Покровского на Курское направление.
Ранее сообщалось, что десантники ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard в районе населённого пункта Беловоды.
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Анастасия Чинкова