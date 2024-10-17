ВС РФ освободили село Старая Сорочина и деревню Александрия под Курском

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Российские бойцы освободили еще два населённых пункта в Курской области — село Старая Сорочина и деревню Александрия. Об этом пишет Mash.
По данным издания, освобожденные населенные пункты являются восточной и западной окраинами кольца, где находятся порядка двух тысяч украинских боевиков, которых российские бойцы смогли отрезать от снабжения и лишить возможности безопасно выйти.
Также отмечается, что бои продолжаются в Махновке и Черкасской Конопельке, находящихся недалеко от Суджи. Кроме того, армия России смогла успешно отразить контратаки ВСУ в районе Зелёного шляха, уничтожив порядка 20 боевиков, четыре БМП и три танка.
За последние сутки российские силы смогли освободить около 8,5 квадратных км российского приграничья.
Тем временем украинское командование продолжает отправлять в Курскую область подкрепление, чтобы удержаться на занятых территориях.
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Также отмечается, что бои продолжаются в Махновке и Черкасской Конопельке, находящихся недалеко от Суджи. Кроме того, армия России смогла успешно отразить контратаки ВСУ в районе Зелёного шляха, уничтожив порядка 20 боевиков, четыре БМП и три танка.
За последние сутки российские силы смогли освободить около 8,5 квадратных км российского приграничья.
Тем временем украинское командование продолжает отправлять в Курскую область подкрепление, чтобы удержаться на занятых территориях.
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Элина Позднякова